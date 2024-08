O cheiro a cebolas parece impossível de tirar das mãos. Especialistas ensinam 3 truques para tirar o cheiro de

Não há nada pior do que ficar com o cheiro a cebola nas mãos. Quando o sabonete não é suficiente para resolver o problema, há que ir buscar os aliados de força

Se há alimento que parece indispensável na cozinha portuguesa é mesmo a cebola. Parece que todos os pratos típicos incluem o tradicional refogado. Por mais saboroso que seja, cortar cebola pode ser um aborrecimento: primeiro porque nos faz chorar e segundo porque o cheiro que fica nas mãos parece impossível de se eliminar.

O cheiro a cebola que fica nas mãos tem que ver com as enzimas da cebola que criam um químico com um aroma bastante forte que adere às nossas mãos. Este químico tem de ser neutralizado para que o odor desapareça e, muitas vezes, o sabonete que temos em casa não é suficiente.

Ninguém gosta de andar o dia inteiro com as mãos a cheirar a cebola. Por isso, o site First For Women falou com especialistas em limpeza que partilharam três formas de eliminar o odor de cebola da pele. Assim não terá de pensar duas vezes antes de começar a cozinhar.

1. O truque do aço inoxidável

Uma das melhores formas de se eliminar o cheiro a cebola das mãos – e talvez das mais económicas – é usando aço inoxidável. Como? Muito simples, basta esfregar as mãos neste material por uns segundos. O que acontece é que o químico que esta nas mãos fica preso ao aço.

Há quem compre “sabonetes” de aço inoxidável, mas com certeza a torneira ou o próprio lava-loiça serão desse material. se não for o caso, usar uma colher poderá também ser uma solução. No final, é lavar as mãos normalmente, com o sabonete preferido.

Este truque também funciona para eliminar o cheiro a alho.

2. Lavar as mãos com sal

Usar aço inoxidável é uma das formas mais eficazes de acabar com o cheiro a cebola nas mãos, mas não é a única. Há outras coisas que normalmente temos em casa que também fazem efeito, como o sal.

De acordo com um dos especialistas entrevistados pelo site First For Women, molhe as mãos, pegue numa colher de chá de sal e esfregue as mãos. Depois é lavar com sabão.

3. Vá buscar alguns produtos de higiene pessoal

Outra opção bastante eficaz mistura dois produtos de higiene pessoal: elixir bucal e pasta de dentes. Misture pequenas quantidades de ambos e esfregue nas mãos por cerca de um minuto. A pasta de dentes, por ser mais abrasiva, vai eliminar as partículas que provocam o odor, e o elixir bucal também neutraliza o ácido.