Ainda não comprou air fryer? Esta é a mais vendida da Amazon e custa pouco mais de 50 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Se há uns anos a ideia de fritar sem óleo parecia quase ficção científica, hoje é cada vez mais difícil encontrar uma casa sem uma air fryer. O modelo da Cecotec, Cecofry Bombastik 6000 Full, é um dos mais procurados — só no último mês foram feitas mais de 4 mil compras na Amazon. A razão está na combinação de preço acessível, capacidade generosa e facilidade de utilização, que faz com que se adapte tanto a quem cozinha para duas pessoas como para uma família inteira.

Um design compacto e fácil de usar

Com 6 litros de capacidade e 1700W de potência, esta air fryer funciona com a tecnologia PerfectCook, garantindo resultados rápidos e uniformes. O painel tátil apresenta 12 programas automáticos, o que simplifica bastante a escolha de temperaturas e tempos — que vão dos 80ºC aos 200ºC, com temporizador até 60 minutos. Apesar do tamanho, as dimensões são pensadas para caber facilmente na bancada e os acessórios em silicone tornam a limpeza menos trabalhosa.

Resultados que convencem

Entre as mais de 9 mil avaliações que já recebeu, a nota média é de 4,5 estrelas. Muitos utilizadores destacam a versatilidade: “Funciona como um forno, consegue fazer múltiplas receitas, gastando pouco azeite ou nenhuma gota. Fiz pizzas caseiras, frango de peito e batatas que ficaram crocantes. Recomendo.”

Também a capacidade surge repetidamente como um ponto positivo. Um cliente refere: “O melhor é o tamanho, perfeito para preparar porções grandes. É fácil de usar, conhece bem temperaturas e tempo. A comida sai crocante por fora e suculenta por dentro, especialmente as batatas e o peixe.”

Outros utilizadores sublinham a praticidade: “Muito boa esta air fryer, com uma grande qualidade de espaço para os alimentos. Ideal para 2-3 pessoas, facilmente utilizável com indicadores digitais muito claros. Guardá-la é cómodo.”

Uma escolha popular

Com um preço atual de 50,73€, elegível para Prime e com entrega gratuita, a Cecofry Bombastik 6000 Full tornou-se uma das opções mais vendidas da Amazon. As avaliações apontam para um produto que combina boa capacidade, rapidez e resultados saborosos — e é por isso que tem conquistado cada vez mais adeptos que procuram uma forma mais saudável de cozinhar no dia a dia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.