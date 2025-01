Não é apenas um mini frigorífico nem serve só para comida. E por isso é dos mais vendidos da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando pensamos num mini frigorífico, a primeira ideia que nos ocorre é armazenar bebidas frescas. No entanto, o Cecotec Bolero MiniCooling revelou-se muito mais versátil do que isso. Com capacidade de 4 litros e funções de aquecimento e arrefecimento, este pequeno electrodoméstico encontrou o seu lugar em diferentes espaços do dia-a-dia - da secretária do escritório à casa de banho, passando pelo carro durante as viagens.

Com um intervalo de temperatura que vai dos 7°C aos 65°C, este aparelho tanto mantém as bebidas frescas como aquece refeições. "Não esfria a níveis extremos, mas é óptimo para proteger os produtos das altas temperaturas e mantê-los frescos", explica um utilizador satisfeito. Para quem precisa de aquecer refeições no trabalho, é uma alternativa interessante ao micro-ondas. Como partilha outro comprador: "Ele aquece e mantem a temperatura muito bem. Não é um micro-ondas, mas permite-me ter comida quente no trabalho, além de também manter as bebidas frescas."

Adquira o mini frigorífico aqui

Do escritório ao carro

A compatibilidade com tomadas de 12V e 220V torna este aparelho num companheiro ideal para qualquer situação. "Tenho-o na secretária do escritório para refrescar algumas latas. Funciona muito bem", conta um utilizador. Mas não fica por aqui - o mini frigorífico pode ser ligado no carro, sendo perfeito para viagens: "Não faz barulho, mantém a bebida bem fresca e, se deixar algumas horas, arrefece muito bem. Recomendo 100%, até mesmo para ligar no carro."

A sua dimensão compacta (27,5 x 19L x 28A centímetros) torna-o num companheiro de viagem ideal. "É pequeno, mas sem a prateleira consegui guardar comida para fazer sandes enquanto estava num hotel sem frigorífico", partilha um viajante satisfeito.

Um aliado inesperado para os cosméticos

Uma das utilizações mais surpreendentes vem de quem descobriu neste aparelho a solução para preservar produtos de beleza. "Adoro-o. Na minha zona faz muito calor e a casa de banho sofria com isso - os cremes estavam a estragar-se. Comprei este mini frigorífico e é uma alegria", revela uma compradora. Outra utilizadora confirma: "Gosto muito para os meus cremes" e acrescenta "Tenho-o na casa de banho e não faz qualquer ruído."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.