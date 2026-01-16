Facebook Instagram
Descobertas

Janelas sem marcas? Este gadget da Cecotec pulveriza, limpa e aspira. E cabe num armário

Diga adeus às marcas nos espelhos. Este gadget 3 em 1 está a conquistar toda a gente
IOL
Há 2h e 58min

Este artigo pode conter links afiliados*

Cecotec limpa vidros Conga Rockstar 3700 Glass
Cecotec limpa vidros Conga Rockstar 3700 Glass

Fotografia: Amazon.es

Consulte o preço aqui

De 379 para 99 euros! Este aspirador robot aspira e lava o chão

Manter janelas e espelhos sempre limpos pode ser uma tarefa cansativa, mas o Cecotec Conga Rockstar 3700 Glass torna este cuidado muito mais simples. Este aparelho combina três funções num único dispositivo: pulveriza, limpa e aspira, permitindo uma limpeza eficaz e rápida em diferentes superfícies. O seu design leve e compacto facilita o transporte de divisão em divisão e o armazenamento em qualquer armário, sem ocupar espaço.

O equipamento destaca-se por limpar sem deixar marcas nem gotas. A tecnologia incorporada garante resultados uniformes, mesmo em superfícies mais difíceis, como azulejos ou divisórias de duche. Com uma capacidade de 220 ml, consegue cobrir áreas consideráveis antes de necessitar de recarga, ideal para a limpeza diária ou semanal de pequenos e médios espaços da casa.

A ergonomia do aparelho permite segurá-lo com uma só mão, adaptando-se facilmente a diferentes ângulos. Esta funcionalidade é frequentemente elogiada por utilizadores que valorizam praticidade e rapidez nas tarefas domésticas. Além disso, é discreto, leve e fácil de guardar, tornando-o uma ferramenta conveniente em qualquer lar.

O Cecotec Conga Rockstar 3700 Glass é uma opção acessível, com um preço de 40 euros, que permite manter a casa impecável sem recorrer a equipamentos grandes ou dispendiosos. Centenas de pessoas já o experimentaram e elogiam a sua eficiência e fiabilidade, confirmando que é um aparelho que cumpre aquilo que promete.

Adquira aqui

cecpotec cong arockstar

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
De 379 para 99 euros! Este aspirador robot aspira e lava o chão
Este aspirador limpa sofás, carpetes e vidros num só aparelho por menos de 150 euros
"Mais leve e igualmente potente": Este aspirador rivaliza com o Dyson por 132 euros
Estamos fartos das poças de água na bancada da cozinha. E este escorredor veio resolver o problema
Calor sem culpa: este mini aquecedor não fica ligado horas a fio e soma muitos elogios
Menos de 50 euros! Este aspirador de mão limpa gavetas, sofás e até o carro
De 50 para 33 euros? A garrafa Stanley mais viral das redes sociais nunca esteve tão barata
Cheiro a humidade nos armários? Estes sacos absorventes custam menos de 10 euros e fazem a diferença
Mais Vistos
00:01:50
Renata Reis reaparece de lágrimas nos olhos: "Não sei por onde começar"
selfie
00:00:54
Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez é a nova Céline Dion?
selfie
00:02:33
V+ Fama
Família real espanhola de luto: «Foi com profunda tristeza e pesar que o Palácio da Zarzuela comunicou a notícia»
tvi
00:03:58
1ª Companhia
Tenso! Rodrigo Castelhano lança ameaça a Filipe Delgado: «Estou-te já a avisar»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Secar a roupa no inverno nunca foi tão fácil: só vai precisar de uma toalha
Dicas
Esqueça as molas e os vincos: é assim que penduramos a roupa para não ter de engomar
Dicas
É isto que as hospedeiras de bordo fazem para que o perfume dure horas na pele
Dicas
Esta descoberta doméstica levou Rebeca Caldeira à 'loucura'. Vamos testar?
Mais Lidas
Meteorologia
Temos más notícias... neve e temperaturas negativas para os próximos dias
versa
Flavio Furtado
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
Habitação
Idosa obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros após guerra com vizinha por 30 centímetros de terreno
Europeu Andebol
Com carimbo de Kiko e Martim: Portugal entra a ganhar no Europeu de andebol
maisfutebol
Jéssica Vieira
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido
Liliana
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»