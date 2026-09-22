Adeus marcas nos vidros: este gadget da Cecotec pulveriza, limpa e aspira num só passo

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Manter janelas e espelhos sempre limpos pode ser uma tarefa cansativa, mas o Cecotec Conga Rockstar 3700 Glass torna este cuidado muito mais simples. Este aparelho combina três funções num único dispositivo: pulveriza, limpa e aspira, permitindo uma limpeza eficaz e rápida em diferentes superfícies. Uma utilizadora resume a experiência de forma direta: limpa e absorve muito bem a água.

Sem marcas nem gotas, mesmo em várias superfícies

O equipamento destaca-se por limpar sem deixar marcas nem gotas. Um comprador confirma que cumpre bem a sua função: basta passar o aparelho e secar com um pano pequeno para os vidros ficarem impecáveis. Já outra utilizadora foi mais além e testou também nos azulejos da casa de banho, garantindo que deixa tudo a brilhar rapidamente.

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Fácil de usar, mas há uma técnica a seguir

Com um bico de 220 mm este aspirador de vidros adapta-se facilmente a diferentes ângulos e superfícies. A maioria dos utilizadores descreve a experiência como simples e intuitiva. No entanto, uma cliente alerta para um pormenor importante: convém passar o aparelho sempre de cima para baixo, caso contrário a água pode escorrer antes de ser aspirada.

Autonomia para limpar a casa toda

Com uma bateria de 3,7V, este aparelho garante até 30 minutos de autonomia, suficiente para cobrir uma área de 75 m² sem necessidade de recarga. O depósito de recolha tem capacidade para 50 ml de água suja, e o conjunto inclui ainda uma garrafa pulverizadora com mopa, para um acabamento mais profissional.

Leve e prático no dia a dia

O design ultraleve e compacto facilita o transporte de divisão em divisão, além de ocupar pouco espaço em qualquer armário. Uma utilizadora destaca precisamente isso: o aparelho não pesa muito, o que se agradece, e a bateria dura bastante tempo mesmo sem estar sempre ligado.

Disponível por 35,47€, com um desconto de 13% face ao preço original de 40,57€, o Cecotec Conga Rockstar 3700 Glass soma já 267 avaliações na Amazon. É uma opção acessível para quem procura manter a casa impecável sem recorrer a equipamentos grandes ou dispendiosos.

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