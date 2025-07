Para quem detesta vidros sujos: este aparelho 3 em 1 custa menos de 25 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

O aspirador de vidros Cecotec Conga Rockstar 3700 Glass combina três funções num único aparelho: pulveriza, limpa e aspira. Com um design compacto e autonomia de 30 minutos, é pensado para pequenas limpezas — da janela da sala ao espelho da casa de banho.

Limpa sem deixar marcas

Graças à tecnologia que evita o escorrimento da água, o resultado são superfícies limpas e sem gotas. A capacidade de 220 ml permite abranger uma área de cerca de 75 m² por carga, tornando-o útil em ambientes domésticos. “O produto sempre funcionou bem. Cumpre eficazmente aquilo que promete”, lê-se numa das avaliações. Mesmo em condições de maior humidade, o aparelho adapta-se sem deixar vestígios.

Adquira o produto aqui

Fácil de guardar e usar

O design é ergonómico e ocupa pouco espaço, podendo ser facilmente guardado num armário ou até levado de uma divisão para outra. Vários utilizadores referem-se à praticidade como um dos maiores pontos fortes. “Adquiri o equipamento em dezembro de 2020. Ainda hoje funciona como no primeiro dia”, refere um dos comentários mais antigos. É possível utilizá-lo com uma só mão e em diferentes ângulos, o que ajuda a simplificar ainda mais a tarefa.

Funciona em várias superfícies

Apesar do nome, o aparelho não se limita ao vidro: pode ser usado em superfícies lisas como azulejos ou divisórias de chuveiro. Vários utilizadores destacam a sua utilidade no dia a dia e sublinham que é “eficaz e bastante prático para limpezas rápidas, mesmo em espaços pequenos.” Com um preço abaixo dos 25 euros (em promoção), pode ser uma alternativa útil para quem procura resultados rápidos sem recorrer a aparelhos grandes ou dispendiosos.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.