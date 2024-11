Redução drástica de preços em eletrodomésticos: descobrimos descontos que ultrapassam os 300 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Semana de grandes ofertas: descubra eletrodomésticos com descontos até 70%

Se está a pensar em renovar a casa ou trocar algum eletrodoméstico, esta é a semana perfeita para isso. Encontrámos descontos incríveis na Amazon que chegam a ultrapassar os 300 euros em vários aparelhos, desde máquinas de lavar roupa a fornos. Mas atenção: estas ofertas são por tempo limitado e acabam já no final da semana. Vamos aqui dar conta de algumas das oportunidades que nos saltaram à vista.

Cecotec Frigorífico 256 L Bolero CoolMarket

Antes: 823,29 € | Agora: 520,03 €

Adquira o frigorífico da Cecotec



O frigorífico Cecotec oferece uma capacidade de 356 litros, sendo ideal para armazenar alimentos de forma eficiente e organizada. Distribui o ar frio uniformemente por todos os compartimentos, mantendo os alimentos frescos por mais tempo, e elimina a necessidade de descongelar manualmente, uma vez que evita a formação de gelo. Além disso, inclui uma gaveta especial para vegetais, iluminação eficiente e modos que ajudam a poupar energia, como o Eco e Férias. Com um motor silencioso e funções de arrefecimento e congelação rápidas, é uma excelente escolha para quem valoriza praticidade e eficiência.

Máquina de secar AEG 8 kg

Antes: 944,36 € | Agora: 608,90 €

Adquira a máquina de secar aqui



A máquina de secar AEG, com capacidade para 8 kg, ajusta automaticamente o movimento e a temperatura de secagem de acordo com o tipo de tecido, protegendo até as roupas mais delicadas. Permite secar diferentes tipos de tecido ao mesmo tempo e ajusta o tempo de secagem conforme a quantidade de roupa, o que ajuda a poupar energia. O motor é duradouro e silencioso, e a secagem a baixa temperatura evita que as roupas sejam expostas a calor excessivo, prolongando a sua vida útil. É também eficiente energeticamente, sendo uma escolha inteligente para secar a roupa de forma cuidada e económica.

AEG Forno elétrico multifunções

Antes: 863,03 € | Agora: 497,08 €

Adquira o forno elétrico aqui



Este forno AEG oferece uma capacidade de 72 litros e facilita a limpeza com uma função que transforma automaticamente a sujidade em cinzas, poupando tempo e esforço. Para quem gosta de cozinhar com precisão, o forno inclui uma sonda que mede a temperatura interna dos alimentos, desligando-o quando a comida atinge o ponto ideal, o que garante resultados perfeitos em cada receita. Além disso, distribui o calor uniformemente, o que permite cozinhar de forma rápida, garantindo refeições suculentas e crocantes, com menor tempo de cozedura.

Hoover Aspirador de pó sem cabo

Antes: 182,96 € | Agora: 100,64 €

Adquira o aspirador aqui



Este aspirador sem fios da Hoover é ideal para quem procura uma limpeza eficaz e prática em qualquer tipo de superfície, desde pisos duros a tapetes e móveis. A sua bateria removível oferece até 40 minutos de autonomia, permitindo uma sessão de limpeza prolongada sem interrupções. Além disso, tem uma escova motorizada com luzes LED frontais, proporcionando maior visibilidade em cantos escuros. O depósito de 0,9L, de fácil esvaziamento, evita o contacto com o pó, tornando-o mais prático e higiénico. Com acessórios integrados e modos de potência ajustáveis, é o aliado perfeito para manter a casa impecável sem esforço.

Cecotec Vinhoteca 8 Garrafas

Antes: 259,42 € | Agora: 120,97 €

Adquira vinhoteca aqui



Esta vinhoteca da Cecotec é ideal para armazenar até 8 garrafas de vinho, garantindo que ficam sempre à temperatura ideal. Com um sistema de arrefecimento termoelétrico, a temperatura pode ser ajustada entre 8ºC e 18ºC, adaptando-se às preferências de cada tipo de vinho. Além de ser silenciosa, não interfere no ambiente da casa. O painel de controlo tátil permite ajustar a temperatura facilmente, enquanto a luz LED interna facilita a visualização do conteúdo sem afetar a conservação.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.