Vê mal quando conduz à noite? Poderá ter esta condição

Como está a sua visão à noite? Os humanos estão muito longe de ver tão bem no escuro como alguns animais como gatos, corujas ou águias. Ainda assim, conseguem ver qualquer coisa. No entanto, há quem se queixe de não conseguir de todo adaptar-se à escuridão. Essa condição é conhecida por cegueira noturna ou nictalopia.

A cegueira noturna é o nome dado à dificuldade que certas pessoas sentem quando os olhos têm dificuldade em adaptar-se rapidamente às mudanças de luminosidade ou até detetar luz, é referido num artigo da Harvard Health Publishing, revisto pelo médico Howard E. LeWine.

Esta condição pode surgir em qualquer altura, mas é quando se conduz à noite que pode tornar-se um verdadeiro problema. Isto porque quem tem cegueira noturna refere que não consegue adaptar facilmente a visão entre a escuridão e a luz emitida pelos faróis dos carros que vêm no sentido oposto. Isto faz com que a perceção de distância fique afetada e que os outros utentes da estrada apareçam desfocados.

Em casa, a cegueira noturna surge quando apagamos uma luz e os olhos demoram a adaptar-se à penumbra. Isto faz com que uma pessoa vá contra mobília, podendo magoar-se.

Porque surge a cegueira noturna

De acordo com o artigo da Harvard Health Publishing, a cegueira noturna não é uma doença, mas sim um sintoma. De acordo com a optometrista Isabel Deakins, citada no artigo, a nictalopia é o equivalente a uma nódoa negra que surge por causa de outra coisa.

A cegueira noturna pode ser causada por várias condições, tais como glaucoma, um problema que danifica os nervos óticos e os vasos sanguíneos, cataratas, uma pequena mancha que fica na lente do olho e que distorce a passagem de luz, ou síndrome de olhos secos.

Também alguns medicamentos, como antidepressivos, anti-histamínicos ou antipsicóticos podem interferir com o tamanho da pupila e, consequentemente, com a quantidade de luz que passa no olho.

Por último, com a idade, o risco de se desenvolver cegueira noturna vai aumentando, já que o nosso olho vai reagindo cada vez mais devagar às mudanças de luminosidade.

O que ajuda com a cegueira noturna

Se está a notar que tem cegueira noturna, o primeiro passo é evitar conduzir depois de escurecer e fazer uma consulta de oftalmologia ou optometria, já que poderá precisar de começar a usar óculos ou até adaptar a prescrição que já tem.

Além disso, um exame à visão poderá ajudar a determinar se sofre de glaucoma ou cataratas, patologias.

Se o problema for causado por causa de alguma medicação que está a tomar, poderá ser possível trocar ou até adaptar a dosagem para ver se a cegueira noturna diminui.

No dia a dia, há também alguns cuidados a ter antes de se fazer à estrada à noite. Garanta que tem os óculos bem limpos, garanta que tem os para-brisas bem limpos e diminua as luzes dentro do carro para evitar clarões.