Facebook Instagram

Mulher fica cega após fazer 13 rodas na praia. A história médica que chocou especialistas

O incidente, que ocorreu enquanto se divertia com amigos na praia, deixou médicos surpreendidos com a gravidade do caso.
IOL
Há 3h e 3min
Fazer a roda
Fazer a roda

Fotografia: Freepik

Foi através do Washington Post que nos deparamos com esta história inacreditável. Deborah Tau-Tau tinha 19 anos quando, numa manhã na praia com amigos, decidiu desafiar-se a fazer o maior número possível de rodas seguidas, apenas por diversão. Depois da décima terceira, caiu e sentiu-se tonta; os seus olhos giravam e, de repente, a visão central desapareceu, substituída por um borrão laranja. A visão periférica manteve-se intacta, mas nada do que olhava diretamente conseguia focar.

Nos dias seguintes, Deborah foi sujeita a vários exames médicos. Inicialmente, os médicos suspeitaram de doenças graves, como leucemia ou sida, mas acabou por descobrir que tinha vasos sanguíneos frágeis nos olhos, uma característica genética. O esforço físico durante as rodas causou hemorragias internas na mácula, a região central da retina responsável pela visão nítida.

Foi diagnosticada com degeneração macular precoce, uma condição que geralmente afeta pessoas mais velhas e pode levar à perda da visão central. Durante três meses foi considerada legalmente cega e só recuperou parcialmente a visão após três meses.

A experiência teve um impacto enorme na sua vida. Deborah teve de abandonar a escola de massagens temporariamente, não podia conduzir, ver televisão ou até olhar-se ao espelho. Estas restrições obrigaram-na a redefinir a sua rotina e a depender de outras pessoas para tarefas do dia a dia.

Hoje, aos 42 anos, Deborah continua a evitar atividades que aumentem a pressão sanguínea na cabeça, como certas posições invertidas. Dedicou-se à medicina integrativa e trabalha com pessoas que sofrem de ansiedade e disfunções do sistema nervoso, inspirada pelas suas próprias experiências de fragilidade e superação.

A perda temporária da visão mudou a sua perspetiva de vida. Deborah aprendeu a valorizar pequenos momentos e decidiu focar-se na gratidão em vez do medo. Para ela, a experiência tornou-se uma lição de empatia e de apreciação das coisas simples do dia a dia.

 

Mais Vistos
00:02:10
Big Brother
Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo
tvi
00:03:25
Big Brother
Jéssica reclama de comentários de Catarina Miranda: «Está-me sempre a criticar pela forma como me arranjo»
tvi
00:03:58
Big Brother
Jéssica chora ao recordar ex-namorado. Catarina Miranda faz caretas, mas Afonso ouve com atenção
tvi
00:01:07
Big Brother
Fábio Paim chora ao declarar-se a Jéssica: «Afonso, perdeste... És uma mulher especial»
tvi
Destaques IOL
Voos baratos
Voos com preços muito abaixo da média: este é o site onde encontra oportunidades únicas
Viajar
Vai viajar só com mala de cabine? Estes 7 truques vão facilitar-lhe a vida (e espaço também)
Etiqueta
Guia prático: o que oferecer quando é convidado para jantar
Viagens
Hotéis a 20 euros, jantares a 10 e paisagens lindas de morrer. Este é um dos destinos mais baratos da Europa
Mais Lidas
Ataque
Alerta em praia de Maiorca depois de ataque no mar a turista. Praia teve de ser evacuada
Gigi Donnarumma
Donnarumma mais perto de rumar ao Manchester City
maisfutebol
Bruno de Carvalho
Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"
Sporting
Oferta do Sporting por Yeremay pode chegar aos 30 milhões de euros
maisfutebol
Letizia
Letizia gosta tanto destes vestidos que tivemos de correr à Zara e à Mango
versa
Dois às 10
Bombeiro e treinador de futebol apaixonam-se, mas a vida traiu-os com um cancro fatal
tvi