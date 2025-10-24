Facebook Instagram

Lembra-se de Susan Boyle? Reapareceu nos últimos dias e é impressionante como está diferente

IOL
Há 14 min
Ex-concorrente de reality show internacional atinge menina de 8 anos com fogo-de-artifício numa transmissão em direto

Conquistou o mundo em 2009 com a sua emocionante audição no Britain’s Got Talent. A cantora escocesa, Susan Boyle, voltou a surpreender recentemente com um visual totalmente renovado, deixando os fãs de boca aberta.

Aos 64 anos, Susan Boyle apareceu na passadeira vermelha dos Pride of Britain Awards, em Londres, com um look glamoroso e elegante. A artista escolheu um vestido preto e branco com padrão, de mangas compridas e saia rodada, completado com uma estola de pelo sintético, colar de pérolas, carteira preta e sapatos de salto. Mas o que mais chamou a atenção foi o seu novo cabelo loiro, liso e pelos ombros, com franja reta, que lhe deu um ar mais moderno e sofisticado.

A cantora partilhou várias imagens do evento no Instagram, mostrando-se feliz e confiante. “Que noite maravilhosa nos Pride of Britain Awards! Foi uma honra celebrar tantas pessoas verdadeiramente inspiradoras. Todos estavam fabulosos, e foi ótimo rever alguns rostos conhecidos, incluindo a brilhante Anne Hegerty (sou uma grande fã de The Chase)!”, escreveu na legenda.

Nos últimos meses, Boyle tem estado mais ativa nas redes sociais, depois de dois anos afastada. Em abril, regressou ao Instagram para assinalar o seu 64.º aniversário e revelar que está a trabalhar em novos projetos musicais, os primeiros desde 2019.

