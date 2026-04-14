Transplante de células estaminais permite curar mais um doente
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Este caso, agora conhecido como "paciente de Oslo", foi publicado na revista Nature Microbiology
Um transplante de células estaminais com uma mutação específica curou um homem com VIH, elevando para dez o número de pessoas em remissão da infeção que causa a Sida desde o “paciente de Berlim” em 2009.
O estudo sobre este caso, agora conhecido como "paciente de Oslo", foi publicado na revista Nature Microbiology, tendo sido liderado pelo Hospital Universitário de Oslo e com a participação do Instituto de Investigação da Sida IrsiCaixa, em Barcelona.
Desde o "paciente de Berlim", dez pessoas entraram em remissão do VIH, o que tem permitido obter dados mais abrangentes sobre o processo de cura e ajudado a desenvolver novas estratégias de erradicação da infeção do vírus, adiantou à agência à EFE a investigadora María Salgado, do IrsiCaixa, uma das autoras do estudo.
O “paciente de Oslo” é um homem de 63 anos que foi diagnosticado com VIH aos 44. Em 2020, recebeu um transplante de células estaminais para tratar a síndrome mielodisplásica, um tipo de cancro do sangue, e foi selecionado um dador com a mutação genética CCR5-delta 32, que ocorre naturalmente.
De acordo com a orientação e sob supervisão médica, interrompeu o tratamento antirretroviral para o VIH e, quatro anos depois, permanece livre de qualquer vestígio detetável do vírus da imunodeficiência humana que causa a Sida.
O transplante de células estaminais é um procedimento “muito agressivo” indicado para cancros do sangue e não aplicável à população em geral que vive com VIH, que, com os tratamentos atuais, “tem uma esperança de vida muito semelhante à de uma pessoa sem VIH e uma qualidade de vida bastante boa”, explicou a investigadora.
No entanto, “estes marcos permitem-nos compreender melhor como ocorre a cura e avançar para estratégias aplicáveis a todas as pessoas com VIH”, salientou Javier Martínez-Picado, do IrsiCaixa, que é também coautor do estudo.
“O facto de existirem hoje dez doentes em remissão não é uma coincidência. É o resultado de mais de uma década de investigação internacional”, afirmou o cientista num comunicado de imprensa do IrsiCaixa.
Martínez-Picado é o coordenador do consórcio internacional IciStem 2.0, dedicado ao estudo da cura do VIH, através de transplantes de células estaminais. Este consórcio documentou o maior número de casos em todo o mundo, quatro até à data.
Em casos como o do “paciente de Oslo”, que tem um cancro hematológico, procuram-se dadores portadores da mutação CCR5-delta 32, que impede que o vírus entre e infete as células-alvo do VIH, os linfócitos T CD4.
Neste caso, não foi possível encontrar um dador compatível nos registos e, pela primeira vez, foi escolhido o irmão do doente, que era inesperadamente portador da mutação em causa.
Aos 63 anos, é, juntamente com um doente dos Estados Unidos, um dos mais velhos a ter sido submetido a este tratamento, "o que abre a possibilidade de a cura não se limitar a determinadas idades ou condições de saúde", referiu María Salgado.
Com dez doentes já curados, a investigadora afirmou que os investigadores podem começar a identificar padrões comuns e a procurar outras técnicas e terapias.
Entre estas iniciativas, o IrsiCaixa iniciou a investigação sobre a terapia com células CAR-T, que consiste em modificar as próprias células imunitárias do doente para que estas reconheçam e destruam as células-alvo do VIH, e que já está a ser utilizada com bons resultados em alguns tipos de cancro do sangue.
Outras equipas estão também a realizar pesquisas preliminares sobre terapias genéticas para modificar o gene CCR5 e induzir a conhecida mutação CCR5-delta32, bloqueando assim a entrada do vírus nas células.