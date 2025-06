Esqueça os cremes e os tratamentos caros. Vai combater a celulite com 3 ingredientes que já tem em casa

Chegam os dias quentes, as festas, os jantares ao ar livre. E com eles, a vontade de nos sentirmos bem no nosso corpo. Mas sabemos que nem sempre é assim. Há dias em que a confiança não está no lugar certo, calções que evitamos vestir e a velha sensação de que só tratamentos caros podem resolver um problema que afeta tantas mulheres: o aspeto irregular da pele.

Foi por isso que a City Magazine chamou a nossa atenção para uma solução caseira que promete melhorar a aparência da pele com apenas três ingredientes — todos fáceis de encontrar na cozinha. De que falamos?

A receita milagrosa: café, açúcar mascavado e óleo de coco

A receita é simples: meia chávena de borras de café (as que sobram do pequeno-almoço servem perfeitamente), um quarto de chávena de óleo de coco e um quarto de chávena de açúcar mascavado. Se quiser dar um toque mais aromático, pode adicionar umas gotas de óleo essencial de laranja ou baunilha.

Depois de misturados, os ingredientes formam uma pasta espessa que deve ser aplicada durante o banho, com movimentos circulares, nas zonas do corpo onde costuma haver mais celulite, como coxas, glúteos ou barriga.

O que acontece quando aplicamos cafeína na pele

Ao ser usada diretamente na pele, a cafeína estimula a circulação e contribui para quebrar depósitos de gordura que dão origem ao chamado efeito “casca de laranja”. O açúcar faz uma esfoliação suave, removendo células mortas e deixando a pele mais lisa. O óleo de coco hidrata em profundidade, ajudando a manter a pele nutrida e com melhor aspeto.

Um pequeno ritual que também sabe bem

Além dos efeitos na pele, este cuidado tem outro lado positivo: o cheiro intenso a café, o toque doce do óleo essencial, a textura da mistura... tudo transforma este momento num ritual sensorial e agradável. A sugestão é repetir o processo duas a três vezes por semana, com consistência.

Com o tempo, a pele vai ficando mais firme, uniforme e suave ao toque. E tudo isso com três ingredientes que estavam ali mesmo, na sua cozinha.