É aqui que deve guardar as cenouras para que durem até mais seis semanas

As cenouras, quando mal armazenadas, podem murchar, ganhar bolor ou apodrecer rapidamente. Contudo, é possível prolongar a sua frescura até seis semanas com um método de armazenamento simples e eficiente.

Este método foi partilhado num artigo do site Daily Express, que falou com uma especialista em desperdício alimentar. De acordo com Kate Fenwick, o frio intenso do frigorífico pode danificar as cenouras, acelerando o processo de deterioração. Assim, a solução passa por usar um recipiente hermético para protegê-las do ambiente frio.

Escolha de recipiente: Coloque as cenouras num recipiente hermético. Este cria uma barreira protetora, minimizando o contato com o ar frio. Adicione um tecido absorvente: Para evitar desperdício, utilize um pano de cozinha reutilizável (ou papel de cozinha, se preferir) no fundo do recipiente. Este absorve o excesso de humidade que as cenouras libertam com o tempo. Feche bem o recipiente: Certifique-se de que o recipiente está bem selado antes de o colocar no frigorífico.

Este método simples impede a formação de um ambiente húmido, que favorece o bolor e a degradação. Ao absorver o excesso de água, o pano ou papel de cozinha ajuda a manter as cenouras frescas e crocantes por mais tempo.

Segundo a mesma especialista, cenouras armazenadas desta forma podem manter frescura do dia da compra até mais seis semanas, contribuindo para evitar desperdício e poupar no orçamento das compras.