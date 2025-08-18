Facebook Instagram
Os preços são uma loucura. Corrida às cerâmicas mais giras em Lisboa está quase a começar

Carnide volta a ser paragem obrigatória no fim do verão
Ontem às 10:42
Descubre como conseguir 50 dias de férias em 2026 com apenas 22 dias marcados

De 30 de Agosto a 28 de Setembro, o Largo da Luz em Carnide recebe a Feira da Luz, um dos eventos mais esperados de Lisboa. Há peças de cerâmica a partir de 1€, muita escolha em artesanato e aquele ambiente de feira que mistura tradição, animação e cheiros irresistíveis das tasquinhas.

Além das bancas, há música todos os dias. Este ano sobem ao palco nomes como Buba, Toy, Sérgio Godinho, Cláudia Pascoal, os Marotos da Concertina e muitos outros. Um cartaz que promete noites cheias de energia e concertos para todos os gostos.

A feira está aberta diariamente até ao final de setembro e continua a ser um lugar de encontro entre vizinhos, famílias e curiosos que não resistem a dar uma volta por Carnide. Entre compras, música e convívio, é sempre um passeio que vale a pena repetir.

Veja no vídeo a feira de cerâmicas: 

