Temos fechado mal as caixas de cereais este tempo todo. Este truque genial está a conquistar o TikTok

É provável que nunca tenha pensado muito nisso, mas a verdade é que quase todos fechamos mal as caixas de cereais. Resultado? As embalagens acabam por ficar deformadas, os sacos interiores abertos e os cereais perdem a crocância em poucos dias.

Existe uma solução simples e tão óbvia que vai perguntar-se como é que nunca se lembrou disto antes. Uma criadora de conteúdos, @ines.pereira.pina21 partilhou no TikTok um truque brilhante (e muito fácil de fazer) para fechar corretamente as caixas de cereais, sem precisar de molas ou elásticos.

O truque passo a passo

Comece por dobrar as abas laterais para dentro. De seguida, dobre também a aba com o encaixe habitual. Agora, pressione as laterais superiores da caixa para dentro, formando uma espécie de triângulo. Por fim, utilize a aba maior para fechar a caixa, encaixando-a no interior, como se fosse uma tampa embutida.

Veja o vídeo para perceber melhor: