Humberto Martins, de 65 anos, foi submetido a um procedimento não invasivo ao cérebro para tratar um problema neurológico que o acompanha há vários anos. O ator brasileiro sofre de tremor essencial, uma condição hereditária que herdou da mãe e que provoca movimentos involuntários, sobretudo nas mãos.

A intervenção aconteceu na quarta-feira, 25 de novembro, no Hospital DF Star, em Brasília, no Brasil. De acordo com um comunicado enviado à imprensa pela equipa do artista, o procedimento recorreu a raios gama, através de uma técnica conhecida como radiocirurgia, que atua numa zona específica do cérebro.

«Ele viajou para Brasília para realizar um procedimento não invasivo que utiliza raios gama (radiocirurgia) numa área específica do cérebro», explicou a equipa do ator.

A intervenção foi conduzida pelo médico Antonio de Simões e, segundo informações entretanto divulgadas, decorreu com sucesso. Humberto Martins já recebeu alta hospitalar e encontra-se bem, não estando previstos constrangimentos à sua agenda profissional.

Aliás, o ator deverá regressar em breve aos palcos. Atualmente, encontra-se em digressão pelo Brasil com a peça «Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra», na qual contracena com a namorada, a também atriz Aline Müller.

Ator já tinha mostrado os sintomas nas redes sociais

Apesar de não ter feito uma publicação específica sobre o procedimento, Humberto Martins partilhou recentemente um vídeo nas redes sociais para promover o espetáculo que protagoniza.

Nas imagens, que poderão ter sido gravadas antes da intervenção, é possível observar alguns dos movimentos rítmicos e involuntários associados ao tremor essencial.

Foi o próprio ator quem explicou que sofre desta condição hereditária, que terá herdado da mãe. A situação pode tornar mais difíceis alguns gestos aparentemente simples do quotidiano, como escrever, segurar um copo ou utilizar talheres.

Afinal, o que é o tremor essencial?

O tremor essencial é uma perturbação neurológica do movimento caracterizada por movimentos involuntários, rítmicos e oscilatórios. Afeta sobretudo as mãos e os braços, mas também pode manifestar-se noutras partes do corpo, incluindo a cabeça e a voz.

Segundo a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, trata-se do tipo de tremor mais comum. Em cerca de metade dos casos, existem outros familiares com a mesma condição, o que ajuda a explicar a componente hereditária.

Uma das características mais importantes desta perturbação é o facto de os tremores serem particularmente visíveis durante a realização de movimentos ou quando a pessoa mantém determinada posição. Por exemplo, podem tornar-se evidentes ao escrever, segurar uma chávena ou levar os talheres à boca.

O tremor essencial também pode agravar-se com a idade e ser intensificado por fatores como o stress, a ansiedade e o consumo de estimulantes, nomeadamente cafeína.

Importa, contudo, esclarecer que esta condição não é sinónimo de doença de Parkinson. Apesar de ambas poderem provocar tremores, são perturbações distintas e apresentam características diferentes.

De acordo com a International Parkinson and Movement Disorder Society, o tremor essencial pode evoluir gradualmente, mas não significa necessariamente uma perda de autonomia. A esperança média de vida não é reduzida pela condição.

Que tratamentos existem para o tremor essencial?

Embora ainda não exista uma cura definitiva, há diferentes abordagens terapêuticas que permitem controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos doentes.

A escolha depende da intensidade dos tremores, do impacto que têm nas atividades diárias e da avaliação médica de cada caso.

Entre as opções disponíveis encontram-se:

Medicação: determinados medicamentos, como os betabloqueadores e a primidona, podem ajudar a reduzir a intensidade dos tremores.

Toxina botulínica: pode ser utilizada em situações específicas, através de aplicações nos músculos envolvidos no tremor.

Estimulação cerebral profunda: consiste na implantação de elétrodos que permitem modular a atividade de determinadas regiões cerebrais.

Ultrassons focalizados: uma técnica que utiliza energia ultrassónica concentrada numa área específica do cérebro.

Radiocirurgia: utiliza feixes de radiação precisamente direcionados para uma região cerebral envolvida no controlo dos movimentos.

Foi esta última abordagem que Humberto Martins escolheu para tratar a condição. A radiocirurgia com raios gama permite direcionar a radiação para uma zona muito específica do cérebro, sem necessidade de realizar uma abertura do crânio ou cortes convencionais. É, no entanto, um procedimento especializado, reservado a determinados casos e cuja indicação depende de uma avaliação clínica individual.

No caso do ator brasileiro, a intervenção teve como objetivo controlar o tremor essencial que herdou da mãe. Depois de receber alta hospitalar, Humberto Martins prepara-se para regressar à sua atividade profissional.