Certidão de óbito: O que é e como pedir?

Saiba quando a certidão de óbito é obrigatória, quanto custa e como obtê-la rapidamente, para concluir processos legais e patrimoniais.

Quando ocorre a morte de um familiar, é preciso tratar de vários procedimentos legais. A certidão de óbito é o documento que vai permitir avançar com quase todos esses passos, desde o encerramento de contas bancárias até à partilha de bens. Ter esta informação clara evita atrasos e burocracias num momento já emocionalmente exigente.

Este artigo explica para que serve a certidão de óbito, como pode ser pedida e quais os custos associados. Descubra quando pode optar pelo formato digital e quando pode ser necessário o modelo internacional.

Certidão de óbito: O documento que permite avançar com todos os processos

A certidão de óbito é o documento oficial que comprova o falecimento de uma pessoa. Identifica a pessoa falecida e apresenta dados como data, hora e local da morte. Este documento é emitido com base no registo feito pela Conservatória do Registo Civil.

Na prática, é um documento essencial para confirmar o óbito perante entidades públicas ou privadas. Sem esta certidão, os processos administrativos ficam bloqueados. É um dos primeiros documentos que a família deve tratar para que tudo o resto possa avançar sem entraves.

Quando a certidão é indispensável e não pode ser substituída

Encerrar contas bancárias, cancelar contratos, ativar seguros, atualizar o agregado familiar ou avançar com a habilitação de herdeiros. Em quase todos estes passos, vai ser necessário apresentar a certidão de óbito. As entidades não avançam com alterações ou transmissões de património sem este comprovativo legal.

Também pode ser necessária em processos no estrangeiro, caso a pessoa falecida tivesse bens ou ligações fora de Portugal. Nestes casos, pode ser pedido um modelo internacional, para evitar despesas com traduções certificadas.

Pedir online: A forma mais rápida e económica

Hoje, o pedido pode ser realizado no portal Civil Online. Basta selecionar o tipo de certidão pretendida, preencher os dados e proceder ao pagamento. Após a confirmação, recebe um código que permite consultar, guardar e enviar o documento em formato digital.

A versão eletrónica tem o mesmo valor legal que a versão em papel. É prática, fácil de partilhar e geralmente mais barata. Para muitas famílias, é a opção mais simples para agilizar processos.

Se preferir em papel: Onde dirigir-se e como funciona?

Caso prefira a versão em papel, pode dirigir-se a uma Conservatória do Registo Civil, Loja de Cidadão ou Espaço Registos. No estrangeiro, o pedido pode ser feito num consulado português. Em algumas situações, o documento é emitido na hora. Noutras, pode haver um prazo de alguns dias.

Se optar pelo envio por correio, confirme sempre a morada e guarde o talão de pagamento.

Quanto vai pagar pela certidão, consoante o formato

Certidão online (com código de acesso): cerca de 10 euros.

Certidão em papel para fins gerais: cerca de 20 euros.

Certidão para Segurança Social ou abono de família: cerca de 10 euros.

A consulta da certidão digital é gratuita enquanto o código se mantiver válido, normalmente por seis meses.