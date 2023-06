Como subscrever Certificados de Aforro

Os Certificados de Aforro são títulos representativos de dívida pública. O que significa, na prática, que, ao investir neste produto, está a emprestar dinheiro ao Estado, que o devolve depois, num prazo acordado, acrescido de juros. Tratando-se de um produto com garantia de capital, não corre o risco de perder o montante que investiu.

Se quer saber quanto é que os Certificados de Aforro podem render e como fazer a subscrição, conheça, neste artigo, os pontos principais a reter.

Quanto é que pode render o meu dinheiro aplicado em Certificados de Aforro?

Com a subida das taxas Euribor, os Certificados de Aforro são agora um produto financeiro bastante atrativo. Afinal, a sua taxa de juro é calculada com base na Euribor a 3 meses, que tem vindo a aumentar desde o início de 2022.

Os juros dos Certificados de Aforro são calculados mensalmente com base na média da Euribor a 3 meses dos 10 dias úteis anteriores, acrescida de um ponto percentual, com um limite de 3,5%.

Além disso, os Certificados de Aforro também permitem beneficiar da capitalização de juros: trimestralmente, os detentores recebem um juro que é adicionado ao capital inicial para, assim, gerar ainda mais juros.

Por fim, ainda existe a vantagem do prémio de permanência: a partir do segundo ano, à taxa-base acresce um prémio de permanência de 0,5%. A partir do 5.º ano, o prémio de permanência aumenta para 1%.

No entanto, pode resgatar o seu dinheiro após os três primeiros meses de subscrição dos seus Certificado de Aforro. Se não o fizer, receberá o seu dinheiro de volta, juntamente com os juros gerados, ao fim de 10 anos, que é o prazo máximo dos Certificados de Aforro Série E, atualmente em comercialização.

Como posso subscrever Certificados de Aforro?

Para subscrever Certificados de Aforro, primeiro precisa de abrir uma conta aforro no IGCP, que é a entidade responsável pela gestão de dívida pública.

Para isso, deverá dirigir-se a uma loja dos CTT, preencher o impresso de abertura de conta modelo 701, apresentar o seu cartão de identificação, comprovativo do IBAN (isto porque a conta aforro fica associada à sua conta bancária), comprovativo de morada fiscal e de profissão. Pode demorar até 3 dias até o processo de abertura de conta estar concluído.

Embora a primeira subscrição tenha de ser feita numa loja CTT, depois pode gerir os seus Certificados online através do site AforroNet, um serviço do IGCP que permite consultar a sua carteira de Certificados de Aforro e fazer pedidos de subscrição e resgate. Basta, para isso, que adira previamente ao serviço, com o registo do número da conta e utilizador.

Nos Certificados de Aforro, cada unidade tem o valor de 1 euro, sendo que o investimento mínimo é de 100 euros e o máximo de 250 mil euros.