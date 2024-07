Este é o truque para arrefecer a cerveja em poucos minutos (sem usar o congelador)

Nutricionista japonesa nunca come estes 6 alimentos ocidentais

Em dias de calor, uma cerveja bem fresca sabe muito bem. Mas quem nunca foi até ao frigorífico em busca da refrescante bebida para perceber que não havia nem uma para beber?

Cerveja não é de todo daquelas bebidas que se podem beber quentes e a alternativa de pôr gelo também é quase considerada um crime pelos apreciadores de cerveja. Então como é que se pode pôr a cerveja bem fresca em poucos minutos?

De acordo com o site El Confidencial, há um truque infalível e só é necessário um recipiente largo, água, sal e gelo.

Como funciona esta dica para arrefecer cerveja depressa

Para arrefecer a cerveja em poucos minutos, comece por colocar as latas dentro do recipiente, depois cubra com água, gelo e, por último, o elemento-chave: o sal.

Este truque funciona porque o sal, para dissolver, precisa de calor e acaba por ir buscá-lo às latas de cerveja, a única fonte dentro do recipiente.

Atenção que quanto mais cervejas estiverem no recipiente, mais devagar ficarão frescas.

Outro método para deixar as cervejas frias rapidamente (sem gelo)

Se não tiver gelo em casa, há um outro truque que é bastante eficaz. Molhe papel de cozinha e passe-lhe bastante sal. Depois enrole à volta das cervejas e coloque-as no congelador. Em poucos minutos, a bebida estará bem fresca.

Apesar de estes truques serem uma grande ajuda, o melhor método será sempre colocar as bebidas no frigorífico com tempo suficiente.