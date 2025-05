Esta é a infusão preferida das espanholas para adelgaçar e controlar o stress

As infusões são frequentemente recomendadas por nutricionistas devido aos seus múltiplos benefícios, como o alívio do inchaço abdominal ou a promoção de um sono mais tranquilo. No entanto, a nutricionista espanhola Sara Mansa García destacou, numa publicação da revista Clara, uma infusão em particular que considera benéfica para todas as pessoas — e que, segundo ela, deveria ser consumida diariamente antes de dormir.

Beber uma infusão à noite, antes de se deitar, pode trazer mais vantagens do que se imagina. Para além de ajudar a controlar os níveis de stress e ansiedade, este hábito contribui para um sono mais profundo e reparador. A própria qualidade do sono influencia o bem-estar geral e, no caso das mulheres, pode até afetar o controlo de peso, uma vez que noites mal dormidas estão associadas a maior tendência para engordar.

A sugestão da nutricionista é a infusão de flor de hibisco, conhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias e calmantes. Esta planta milenar é eficaz na redução do inchaço abdominal, no combate ao stress oxidativo e até na regulação da pressão arterial. Além disso, o hibisco é digestivo e diurético, ajudando a eliminar toxinas, prevenir a prisão de ventre e reduzir a retenção de líquidos. Com efeito termogénico, também acelera o metabolismo, evitando o armazenamento de gordura na zona abdominal.

A preparação é simples: basta ferver três flores secas de hibisco com um copo de água durante cinco minutos. Depois, retire do lume, deixe repousar por alguns instantes, coe e sirva numa chávena. A recomendação da especialista é que o jantar seja feito cerca de duas horas antes de ir para a cama — e é nesse intervalo que se deve beber a infusão.

Por exemplo, se jantar às 21h00, a infusão pode ser tomada às 22h00, antes de se deitar às 23h00. Para potenciar os efeitos, procure fazê-lo num ambiente calmo, longe de estímulos negativos ou atividades que dificultem a digestão e o relaxamento.