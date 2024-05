Este chá rico em fibras e proteínas ajuda nas infeções urinárias e problemas de rins

A nogueira é uma das árvores mais conhecidas, não só pelo seu tamanho, mas também por ser muito usada na carpintaria. Mas há um outro campo não tão conhecido em que esta árvore se destaca. É que pelas suas propriedades medicinais, pode trazer vários benefícios para a saúde.

De acordo com a Universidade Nacional Autónoma do México, citada pelo site Cronista, se se usarem as folhas de nogueira com hortelã, sálvia, verbena, canela, alecrim, entre outras, consegue-se um chá traz diversos benefícios para o organismo.

Consumir este chá pode ajudar a tratar a bílis e, se consumido com o estômago vazio, contribui para a eliminação de parasitas intestinais.

Por ter efeitos diuréticos e estimular a produção de urina, reduz a inflamação e a irritação do trato urinário e ajuda a melhorar problemas de rins e a prevenir infeções urinárias. Com alto teor de antifúngicos, bactericidas e vermífugos, ajuda a prevenir infeções.

Esta mistura tem também utilização tópica, podendo ser aplicada na pele para tratar feridas, pequenas hemorragias e até reduzir a febre. Se colocado no couro cabeludo, ajuda a prevenir a queda de cabelo. Basta deixar atuar por uns minutos e depois enxaguar com água.

E se as folhas da nogueira, quando misturadas em chá, podem fazer bem ao organismo, o seu fruto, as nozes, também trazem benefícios.

Rica em gorduras saudáveis, com proteínas, fibra, vitaminas e minerais, as nozes apoiam os processos naturais do corpo, melhoram a saúde digestiva, apoiam a construção muscular e a saúde cardiovascular.