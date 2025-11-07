Facebook Instagram
Sofre de cãibras, cólicas ou tensão muscular? Este chá é ideal para aliviar as dores

O segredo natural para aliviar dores no corpo está neste chá
Se acorda com dores musculares, cólicas ou cãibras, existe um chá natural que pode ajudá-lo: o rooibos. Esta bebida, rica em magnésio, cálcio e potássio, tem propriedades que ajudam a relaxar os músculos, reduzir a tensão e aliviar desconfortos no corpo.

Para além do efeito calmante, o rooibos é um aliado do sistema digestivo, ajudando a reduzir cólicas, gases e digestões difíceis. Também atua como bebida isotónica natural, auxiliando na recuperação pós-exercício e prevenindo cãibras.

De acordo com o site El Cronista, especialistas apontam ainda que o chá contribui para reduzir o colesterol, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer ossos e dentes, graças à sua riqueza em minerais essenciais.

Consumido quente ou frio, o rooibos não contém cafeína, podendo ser bebido a qualquer hora do dia. Para potenciar os efeitos, basta deixar a infusão repousar alguns minutos antes de a servir.

 

 

