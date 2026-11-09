Autoridades avisam: se lhe ligarem e não falarem, faça isto imediatamente

Recebe uma chamada de um número desconhecido, atende e diz «Estou?». Do outro lado, ninguém responde. Depois de alguns segundos de silêncio, a chamada termina. Embora possa parecer uma situação inofensiva, este comportamento pode estar associado a sistemas automáticos utilizados por redes de telemarketing, spam e burlas telefónicas. A recomendação é simples: não prolongue a chamada, não devolva o contacto e bloqueie o número.

As chamadas em que ninguém fala do outro lado estão entre as situações que merecem atenção, sobretudo quando são provenientes de números desconhecidos. Por detrás deste silêncio pode estar um sistema automatizado que liga simultaneamente para vários números, procurando identificar quais estão ativos e são atendidos por pessoas reais.

Porque é que recebe chamadas e ninguém fala?

Nem todas as chamadas silenciosas têm necessariamente uma intenção fraudulenta. Em alguns casos, podem resultar do funcionamento de sistemas automáticos utilizados por empresas de telemarketing e call centers.

Estes sistemas efetuam várias chamadas em simultâneo e encaminham as que são atendidas para um operador disponível. Quando não existe nenhum funcionário livre naquele momento, a pessoa que atende pode ficar em silêncio durante alguns segundos, até a chamada ser desligada.

No entanto, existe outra possibilidade que exige maior precaução: a chamada pode servir apenas para confirmar se determinado número de telefone está ativo e se existe alguém disponível para atender.

Esta informação pode ter valor para redes de spam e de burlas. Um número que tenha sido identificado como ativo pode vir a ser incluído em listas utilizadas para futuras campanhas de chamadas indesejadas ou tentativas de fraude.

Atender uma chamada silenciosa significa que foi burlado?

Não. Este é um dos aspetos mais importantes a esclarecer. Atender uma chamada, por si só, não significa que os burlões tenham conseguido aceder à sua conta bancária, retirar dinheiro ou obter os seus dados pessoais.

O risco está sobretudo no que pode acontecer posteriormente. Depois de identificarem um número como ativo, os responsáveis podem tentar estabelecer novos contactos, através de chamadas telefónicas, SMS ou mensagens com ligações fraudulentas.

Nos dias seguintes a uma chamada deste género, é aconselhável estar particularmente atento a contactos inesperados, sobretudo quando alguém tenta criar um sentimento de urgência ou solicita informações pessoais.

O que deve fazer se atender e ninguém falar?

A prevenção começa com alguns gestos simples que podem ajudar a reduzir a exposição a chamadas indesejadas e tentativas de burla.

1. Desligue sem dizer mais nada

Se atender uma chamada de um número desconhecido e ninguém falar nos primeiros segundos, termine a chamada. Não vale a pena insistir em perguntas como «Está alguém aí?» ou continuar à espera de uma resposta.

2. Não devolva a chamada

Evite ligar de volta para números que não reconhece. Algumas chamadas indesejadas podem fazer parte de esquemas destinados a incentivar o destinatário a devolver o contacto.

3. Bloqueie o número

Se identificar uma chamada suspeita, utilize a funcionalidade de bloqueio do telemóvel. Desta forma, reduz a possibilidade de voltar a receber chamadas provenientes desse contacto.

4. Desconfie de mensagens recebidas posteriormente

Tenha especial cuidado com SMS e mensagens que contenham ligações, pedidos de códigos de confirmação, dados bancários ou informações pessoais. Não carregue em links suspeitos nem partilhe códigos recebidos por mensagem.

5. Não entre em pânico se já tiver atendido

Se já respondeu a uma destas chamadas, não assuma imediatamente que foi vítima de uma burla. O mais importante é manter a atenção nos contactos seguintes e nunca fornecer informações sensíveis a desconhecidos.

Guardião: uma aplicação para ajudar a identificar e bloquear burlas

Perante o aumento das ameaças associadas às comunicações telefónicas e às mensagens fraudulentas, existem também ferramentas tecnológicas que procuram reforçar a proteção dos utilizadores.

É neste contexto que surge o Guardião, uma aplicação móvel portuguesa desenvolvida para bloquear chamadas e mensagens SMS fraudulentas em tempo real.

A aplicação procura ajudar os utilizadores a identificar e evitar contactos potencialmente perigosos, contribuindo para uma utilização mais segura do telemóvel. A solução assume particular importância na proteção de idosos e de pessoas com menor literacia digital, frequentemente mais vulneráveis a determinados esquemas de engenharia social e phishing.

A informação e os alertas de segurança são também fundamentais para reconhecer comportamentos suspeitos antes de estes se transformarem numa situação de fraude.

O Guardião disponibiliza um canal de alertas, cujo acesso pode ser feito através do link disponível na biografia das suas redes sociais ou mediante um comentário com a palavra «Guardião», para receber o acesso por mensagem.

O silêncio do outro lado pode ser o primeiro sinal de alerta

Uma chamada em que ninguém fala não significa necessariamente que esteja perante uma tentativa de burla. Pode tratar-se apenas de uma falha de um sistema automático ou de uma chamada de um call center sem operadores disponíveis.

Ainda assim, quando o número é desconhecido e o comportamento se repete, a prudência é a melhor resposta.

Desligar, não devolver a chamada, bloquear o contacto e desconfiar de mensagens posteriores são medidas simples que podem ajudar a evitar problemas.