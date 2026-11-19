Fonte: Polícia de Segurança Pública

O telemóvel toca, olha para o ecrã, atende e diz «estou?». Mas do outro lado não há qualquer resposta. Se esta situação lhe é familiar, tenha atenção: a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou um alerta para chamadas silenciosas que podem ser o primeiro passo de uma tentativa de burla.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, a autoridade explica que estas chamadas podem ser realizadas através de sistemas informáticos automáticos, capazes de contactar milhares de números em simultâneo. O objetivo é perceber quais estão ativos e confirmar que existe uma pessoa do outro lado da linha.

E é precisamente aqui que deve ter cuidado.

Porque recebe chamadas em que ninguém fala?

Segundo a explicação divulgada pela PSP, estas chamadas não acontecem necessariamente por uma falha de rede ou um problema técnico. Podem fazer parte de um processo automatizado utilizado para testar números de telefone.

Quando atende e responde, está a confirmar que aquele número está ativo e que existe alguém disponível para atender chamadas.

Esta informação pode tornar o contacto mais interessante para redes de spam e de burlas, que poderão voltar a contactar o mesmo número através de chamadas ou mensagens suspeitas.

Ou seja, o silêncio do outro lado pode ser apenas o início de uma abordagem que procura abrir caminho a outras tentativas de fraude.

O que deve fazer se atender e ninguém falar?

A recomendação da PSP é simples: se atender uma chamada e não ouvir ninguém nos primeiros segundos, desligue imediatamente.

A autoridade deixa ainda três conselhos importantes:

Não diga nada e desligue a chamada sem esperar por uma resposta.

Não devolva a chamada se não reconhecer o número.

Bloqueie o contacto para evitar novas tentativas a partir desse número.

A PSP recomenda também que mantenha uma atitude de maior vigilância nos dias seguintes, sobretudo perante chamadas e mensagens provenientes de contactos desconhecidos.

Já atendeu e chegou a falar? Não entre em pânico

Se já atendeu uma destas chamadas e chegou a dizer «estou?» ou a trocar algumas palavras, não precisa de entrar em pânico.

A PSP esclarece que atender a chamada, por si só, não permite retirar dinheiro da sua conta bancária nem significa que os seus dados pessoais tenham sido automaticamente recolhidos.

O cuidado deve estar sobretudo naquilo que pode acontecer depois.

Nos dias seguintes, desconfie de mensagens inesperadas, especialmente SMS com ligações para páginas desconhecidas. Não forneça dados pessoais, palavras-passe ou códigos de segurança e nunca faça transferências bancárias por indicação de alguém que o contactou sem que tenha solicitado esse contacto.

Se alguém lhe telefonar a fazer-se passar por uma entidade bancária, uma autoridade ou outra instituição, não partilhe informações confidenciais. Termine a chamada e procure confirmar a situação através dos contactos oficiais da entidade em causa.

Chamadas silenciosas: o que dizem as autoridades sobre estas burlas?

O alerta da PSP enquadra-se num contexto mais alargado de fraudes que recorrem ao telefone para chegar às vítimas.

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) alerta para os riscos associados às chamadas fraudulentas, nomeadamente quando os interlocutores procuram obter dados pessoais ou convencer as pessoas a realizar transferências bancárias. Esta prática é conhecida como vishing, uma forma de phishing que utiliza chamadas de voz para tentar enganar as vítimas.

O organismo recomenda que não sejam abertos links enviados através de SMS suspeitos e que qualquer pedido de dados pessoais ou de transferência bancária seja devidamente confirmado através de outros canais.

Também o Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República já alertou para campanhas de chamadas telefónicas em massa utilizadas em esquemas fraudulentos, nas quais os criminosos procuram criar medo e pressionar as vítimas a revelar informações pessoais ou a transferir dinheiro.

Por isso, a regra é simples: não confie automaticamente em quem lhe liga, mesmo que a pessoa afirme representar uma entidade oficial.

Se receber uma chamada silenciosa, desligue. Se, posteriormente, alguém tentar obter os seus dados ou dinheiro, não avance sem confirmar a identidade de quem está do outro lado. A prevenção começa muitas vezes num gesto tão simples como não continuar uma conversa que nunca chegou verdadeiramente a começar.