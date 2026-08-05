Champô de cebola no cabelo? A tendência surpreendente que deixa os fios mais fortes e volumosos

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Formulado com extrato de cebola e óleo de macadâmia, uma combinação que à primeira vista pode causar alguma estranheza, este cuidado capilar tem vindo a conquistar um espaço de destaque nas rotinas de beleza. Com quase duas mil opiniões partilhadas e uma nota média de 4,2 estrelas, a fórmula destaca-se por devolver a vitalidade aos fios, fortalecer a estrutura capilar e equilibrar a oleosidade desde a raiz.

Perfume suave e textura envolvente

Apesar do ingrediente principal, a experiência no banho é surpreendentemente agradável. O produto não deixa qualquer odor a cebola, revelando um aroma doce e discreto, acompanhado por uma textura cremosa que se espalha com facilidade. Além disso, a embalagem generosa de um litro garante que o cuidado se prolongue por semanas, ideal para quem lava o cabelo com frequência.

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Resultados dignos de cuidados profissionais

Quem já experimentou realça a transformação visível na textura e no aspeto dos fios. "Foi-me recomendado pelo meu cabeleireiro e os resultados aproximam-se muito dos produtos profissionais", partilha uma das utilizadoras. A utilização continuada ajuda a encorpar o cabelo, deixando-o solto, com um movimento natural e uma luminosidade saudável.

O equilíbrio perfeito para o dia a dia

Ao juntar a ação purificante da cebola ao poder de nutrição do óleo de macadâmia, este champô torna-se uma escolha certeira para quem lida com raízes oleosas e pontas secas. É uma opção acessível e prática para transformar a lavagem diária num momento de nutrição profunda, garantindo fios visivelmente mais fortes e cheios de vida.

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