Champô de cebola é um fenómeno de vendas na Amazon. Quisemos saber porquê

Este artigo pode conter links afiliados*

De todas as coisas que esperávamos encontrar entre os mais vendidos da Amazon, um champô de cebola não estava certamente no topo da lista. Mas após analisar centenas de comentários e reviews, as razões são claras: desde a redução da queda de cabelo ao controlo da oleosidade, passando pela qualidade profissional a um preço acessível, este produto tem conquistado pessoas por toda a Europa.

Um tratamento eficaz

O segredo está no extrato de cebola, conhecido pelas suas propriedades antioxidantes e estimulantes do crescimento capilar. Combinado com óleo de macadâmia, que proporciona nutrição e brilho, este champô tem mostrado resultados impressionantes. "Depois de 5 meses de uso, posso afirmar que a melena cresceu mais rápido e recuperei quantidade de cabelo. Voltei a ter mais volume e brilho. A diferença é tão notória que já convenci várias amigas a experimentar", partilha uma utilizadora.

A solução para cabelos oleosos

Um dos maiores desafios para quem tem cabelo oleoso é encontrar um produto que realmente funcione sem agredir o couro cabeludo. "Já experimentei muitos champôs e nunca encontrei nenhum que funcionasse a 100%. Com este, o cabelo aguenta-se limpo por mais um dia, e até poderia aguentar mais", explica uma compradora. O extrato de cebola tem propriedades purificantes que ajudam a regular a produção de oleosidade, permitindo espaçar mais as lavagens.

Adquira o champô de cebola aqui

Qualidade profissional a preço acessível

E para quem está preocupado com o cheiro, pode ficar descansado: o produto tem uma fragrância suave e agradável, sendo frequentemente elogiado pelo seu aroma doce. Com um formato generoso de 1 litro por apenas 12,75€, oferece uma excelente relação qualidade-preço. "A relação qualidade/quantidade/preço é brutal. É um produto recomendado pelo meu cabeleireiro e funciona como produtos profissionais muito mais caros", garante outro utilizador satisfeito.

