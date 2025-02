Pantene a 86 cêntimos por cada 100 ml? Encontrámos o que não há no supermercado

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem tem cabelo difícil sabe: encontrar um bom champô a um bom preço é quase uma arte. Por isso, quando descobrimos este pack de dois litros do Pantene Pro-V Suave & Liso por 17,75€ na Amazon, fizemos rapidamente as contas: cada 100 ml fica a 86 cêntimos. É o tipo de preço que já não se vê nas prateleiras do supermercado, especialmente para uma fórmula que promete reduzir o frizz e deixar o cabelo mais macio.

Além dos benefícios para o cabelo, o produto destaca-se também pela praticidade.Deixa o cabelo muito suave e, embora os frascos sejam grandes, o formato é cómodo de usar", partilha uma utilizadora. O pack, atualmente com 29% de desconto, inclui dois frascos de um litro com dispensador. "Graças ao formato com doseador, o produto aproveita-se muito melhor", explica uma compradora. "Uso sempre este champô, controla-me o frizz", acrescenta outra utilizadora satisfeita.

Se está sempre à procura do seu champô favorito em promoção no supermercado, este pack duplo pode ser a solução ideal. O formato XXL com dispensador não só facilita a utilização diária como garante vários meses de utilização. "Normalmente compro frascos pequenos, mas estes de um litro com dispensador são muito práticos e ainda por cima vêm dois frascos, ou seja, dois litros por um preço muito mais económico. E além disso não se gastam mais embalagens de plástico", remata uma compradora satisfeita.

