É o fim do cheiro a cão com estes 5 champôs que não precisam de água

Este pó promete acabar com o mau hálito do seu cão ou gato

Os champôs a seco para cães são uma solução prática para manter a higiene dos nossos amigos de quatro patas sem a necessidade de água. Ideal para animais que não apreciam banhos ou em situações em que não é conveniente molhar o cão, estes produtos têm características distintas que podem fazer a diferença na escolha. Desde cuidar da pele a proporcionar um pelo brilhante, a variedade de opções disponíveis no mercado permite que os donos façam a escolha que melhor se adapta às necessidades do seu animal de estimação.

1. Champô de lavagem a seco Pet Wiz

Adquira o produto aqui por 10,11 € na Amazon



Não se deixe enganar pelo preço acessível, as avaliações deste produto falam por si. A marca Pet Wiz oferece um champô de lavagem a seco que combina suavidade e eficácia. Com ingredientes naturais como extrato de coco e aveia, este produto limpa, repara e nutre a pele do seu animal. A aplicação é simples: basta massajar a espuma no pelo e deixar secar, ideal para animais que não toleram água. As opiniões dos utilizadores destacam a sua eficácia: “Limpou bem e deixou o pelo suave e brilhante com um bom cheiro,” diz um cliente satisfeito. Outra pessoa elogia o aroma duradouro, afirmando: “Aplico-o em todo o corpo do meu cão, depois de o massajar e escovar, e o cheiro permanece por semanas!”

Este champô é ideal para retoques rápidos entre banhos e para aqueles momentos em que não é possível molhar o cão. Além disso, muitos tutores valorizam a facilidade de uso e o facto de ser um produto leve e não irritante, com um utilizador a resumir: “É perfeito para cães que, como o meu, não gostam de água."

2. Champô seco Biogance

Adquira o produto a 13,94€ na ZU

A opção Biogance é formulada com pós vegetais naturais que garantem uma limpeza suave e eficaz. Este champô é compatível com todos os tipos de pelo, tornando-o uma escolha versátil. A fórmula não irrita a pele e elimina o mau cheiro do pelo, também ideal para uso entre banhos. A marca Biogance destaca-se pela sua preocupação com a sustentabilidade, pois não contém parabenos, detergentes nem corantes. Os utilizadores apreciam a sua eficácia em remover a sujidade e o facto de ser hipoalergénico.

3. Champô seco em spray Pure Paws na

Adquira o produto a 14,35 € na Loja do Cão



O Pure Paws é um best-seller na sua categoria. Este produto é eficaz na remoção de odores e pode ser utilizado tanto em pelos secos como húmidos. O spray não contém agentes branqueadores, o que ajuda a preservar a saúde da pele do cão. Para os momentos em que ocorrem acidentes, este champô pode ser pulverizado diretamente sobre a área afetada, ajudando a eliminar manchas. Os tutores destacam a sua capacidade de proporcionar um brilho extra ao pelo, além de controlar odores indesejáveis.

4. Champô Seco para Cães Artero

Adquira o produto a 20,19 € na Tiendanimal

O Artero Champô Seco é indicado para todas as raças e tipos de pelo. Este produto é especialmente útil quando o cão não pode ser molhado, como em casos de cachorrinhos ou animais em recuperação de cirurgia. A fórmula absorve a gordura e a sujidade de forma rápida e eficaz, deixando o pelo suave e perfumado. Os utilizadores apreciam a sua facilidade de aplicação e a conveniência em situações em que a água não está disponível. A sua composição ajuda a evitar os danos causados por lavagens frequentes.

5. Champô seco em spray Pet Head

Adquira o produto a 20,99 €



Por último, o Pet Head Quick Fix Spray é um champô seco com um aroma frutado de pêssego que cativa muitos donos. Este produto é perfeito para uma limpeza rápida e esporádica, e a sua fórmula contém óleos e vitaminas que nutrem o pelo enquanto garantem uma limpeza eficaz. Além de ser vegan e livre de sulfatos, a sua embalagem é 100% reciclável, o que reflete um compromisso com o meio ambiente. Os feedbacks dos consumidores elogiam o aroma agradável que deixa no pelo.

Os champôs a seco são uma excelente alternativa para manter os cães limpos e frescos entre banhos, evitando o stress que a água pode causar a alguns animais. Com opções que variam em preço e características, é possível encontrar um produto que se adapte às necessidades específicas do seu cão.