Experimentámos o champô do Pingo Doce que ‘lava’ o cabelo sem água. E aprovamos

Quem tem o cabelo normal com tendência a oleoso vai saber do que falamos. Por vezes, um cabelo lavado no dia anterior acorda sem vida, sem volume e com a raiz desmaiada e um pouco oleosa. Nestes dias, em que a pressa impera e que o tempo é pouco para lavar novamente todo o cabelo que até está limpo, instala-se o dilema e quando arriscamos não lavar também não ficamos confortáveis. Por vezes, até um cabelo lavado de manhã, na saída para um jantar já não está com aquele ar de lavado que apreciamos.

Experimentámos, por isso, o champô seco da marca Be Beauty, do Pingo Doce. Sem grande fé, confessamos. Mas os resultados surpreenderam. Pulverizámos o produto (a distância deve ser de cerca 25 cm) apenas na raiz do cabelo, especialmente na zona da franja e no topo da cabeça. No final, aplicamos uma única pulverização geral em todo o cabelo (como as avós faziam com a laca).

Para aumentar o volume, escovámos o cabelo com a cabeça virada par baixo e com a ajuda do secador. Deve escovar-se até não haver vestígios do produto, que deixa um tom esbranquiçado. A verdade é que imediatamente ganhámos uma raiz mais seca, um cabelo com mais volume, brilho e uma sensação de frescura graças ao odor agradável do produto.

Nas redes sociais, outros utilizadores partilham a nossa opinião: