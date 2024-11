Descobrimos uma receita para que o chão se mantenha limpo todo o dia depois de o lavar

Quatro coisas na sua casa que provavelmente não limpa com a frequência que deveria

Manter o chão da sua casa limpo ao longo do dia pode ser um desafio verdadeiramente impossível de alcançar. Mas, com os produtos certos e um método estratégico, é possível obter resultados incríveis com pouco esforço.

Descobrimos uma receita simples e eficaz partilhada pela página Vibrante Latino para manter o seu chão impecável.

Ingredientes:

2 litros de água quente;

Um pouco de detergente multiusos para chão (recomendamos o mais recente do Pingo Doce)

Um pouco de vinagre branco;

1/4 de chávena de bicarbonato de sódio.

Como fazer:

Misture todos os ingredientes num balde.

Utilize um esfregão ou mopa para passar no chão, garantindo que remove todas as manchas e sujidade.

Deixe secar naturalmente

Esta combinação poderosa não apenas limpa como também ajuda a desinfetar o chão, eliminando odores indesejáveis e deixando um toque de brilho extra. No vídeo a seguir, pode ver esta dica em ação e descobrir como é fácil incorporar este truque no seu dia a dia.