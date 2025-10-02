Facebook Instagram
Como seria o seu cão ou gato se fosse uma pessoa? Nós mostramos

Esta tendência é genial. Transforme o seu cão numa pessoa e veja o resultado hilariante
Hoje às 11:01
Com a Inteligência Artificial gratuita cada vez mais acessível, surgem constantemente novas tendências nas redes sociais. Uma das mais conhecidas é desafiar ao ChatGPT a imaginar como seria o nosso animal de estimação se fosse uma pessoa.

Os resultados tornara-se super virais, mostrando que a ferramenta consegue captar não só as características físicas, como a cor do pelo ou dos olhos, mas também a expressão e o olhar do animal.

E qual é o prompt certo para experimentar esta brincadeira? No IOL testámos e é simples: basta enviar uma imagem do seu animal, de preferência de frente, e usar algo como: “Transforma o meu cão/gato num humano”. Atenção que se não quiser que a sua cadela se transforme num homem, por exemplo, é conveniente referir o género. Pode ainda pedir no prompt para que o fundo original se mantenha e imaginar pedidos mais criativos.

Percorra a galeria acima para ver alguns dos resultados hilariantes partilhados por tutores num post do Reddit. 

