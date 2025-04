ChatGPT está a transformar animais domésticos em pessoas. Eis a mais recente tendência

As melhores raças de gatos para ter em casa

Com a Inteligência Artificial gratuita e ao serviço de todos, começam a surgir ‘trends’ nas redes sociais sem parar. A tendência de criar brinquedos a partir de pessoas foi uma da mais recentes e começa agora uma outra que promete ‘vingar’: pedir ao ChatGPT para imaginar como seria o nosso animal de estimação se fosse uma pessoa.

Os resultados têm ficado virais e a ferramenta parece ter a capacidade de captar a expressão, o olhar e não apenas características físicas mais evidentes como a cor do pelo ou dos olhos.

Um utilizador da rede social X brinca: “Não peças, em circunstância alguma, ao ChatGPT para te mostrar como seria o teu cão se fosse humano. Vai assombrar-te e alterar para sempre a tua relação com o teu animal de estimação”.

Qual o prompt a usar para fazer esta brincadeira?

No IOL testámos e é tão simples quanto enviar uma imagem do seu animal de estimação, de preferência de frente. Utilizámos um prompt muito simples: “transforma o meu cão/gato num humano”. Atenção que se não quiser que a sua cadela se transforme num homem, por exemplo, é conveniente referir o género. Pode ainda pedir no prompt para que o fundo original se mantenha e imaginar pedidos mais criativos.

Percorra a galeria acima para ver alguns dos resultados hilariantes partilhados por tutores num post do Reddit.