Também quer uma caricatura igual à que está a circular nas redes? É isto que tem de fazer no ChatGPT

IOL
Hoje às 16:40
Uma nova tendência super divertida está a conquistar as redes sociais, e desta vez a 'estrela' é o ChatGPT. O desafio passa por pedir à inteligência artificial para criar uma caricatura de nós próprios e do nosso trabalho, usando tudo o que sabe sobre nós.

Para entrar nesta trend, basta enviar uma fotografia sua com o seguinte prompt no ChatGPT: “Create a caricature of me and my job based on everything you know about me” (Crie uma caricatura minha e do meu trabalho com base em tudo o que sabe sobre mim).

O resultado são caricaturas divertidas e muitas vezes surpreendentes, que refletem tanto as profissões dos participantes como alguns traços da sua personalidade, segundo a interpretação da inteligência artificial.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

