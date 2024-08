Cheesecake de framboesa: uma sobremesa clássica absolutamente irresistível

Cheesecake no forno é uma sobremesa clássica e irresistível que agrada a miúdos e graúdos. Este cheesecake de framboesas é uma verdadeira delícia e muito simples de preparar.

Cheesecake de framboesas no forno

Ingredientes

200gr bolacha maria;

3 c. sopa manteiga;

300gr queijo creme;

4 ovos grandes;

125gr açúcar;

2 c. sopa farinha;

125gr framboesas.

Preparação

1. Triture as bolachas e misture bem com a manteiga derretida. Coloque no fundo de uma forma forrada de papel vegetal, e pressionando bem com a ajuda de um copo.

2. Numa taça junte o queijo creme, os ovos, o açúcar e farinha. Envolva os ingredientes. Adicione as framboesas e envolva.

3. Deite o creme de queijo e framboesas sobre a mistura de bolacha, e leve ao forno, a 180º, durante 50 minutos.