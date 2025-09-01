Facebook Instagram
Receitas

Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância

Com sabor aos 'velhos tempos' e um toque saudável, este cheesecake de bolacha Maria é simples de preparar e irresistível em qualquer ocasião
IOL
Hoje às 11:01
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer

Há sabores que nunca passam de moda e a bolacha Maria é, sem dúvida, um deles. Com o seu toque nostálgico, é a base perfeita para sobremesas que sabem a casa e a memórias felizes.

Desta vez, o destaque vai para um cheesecake de bolacha Maria e café (ou cevada), partilhado pela criadora de conteúdos Alexandra Vieira, que promete conquistar miúdos e graúdos.

Ingredientes:

Para a base:

  • 200 g de bolacha Maria triturada
  • 80 g de óleo de coco ou manteiga derretida

Para o recheio:

  • 500 g de queijo creme light
  • 250 g de iogurte grego natural ligeiro
  • 2 ovos
  • Adoçante a gosto (Alexandra recomenda cerca de 60 g de xilitol)
  • 75 g de bolacha Maria triturada (em alternativa, pode usar 50-60 g de farinha de aveia com sabor a bolacha Maria)
  • 2 colheres de sopa de café solúvel ou cevada (foi esta a escolha da criadora)

Preparação:

  1. Começa por triturar 200 g de bolacha Maria e adicionar 80 g de óleo de coco ou manteiga derretida. Verte a mistura para uma forma de 20 cm e pressiona bem, formando a base.
  2. Num outro recipiente, junta o queijo creme, os 2 ovos, o iogurte, o adoçante, a bolacha Maria triturada e a cevada (ou café solúvel). Bate muito bem até obter um creme homogéneo.
  3. De seguida, verte o recheio para a forma e levamos ao forno, a 160 ºC, durante cerca de 50 minutos.
  4. Depois de arrefecer bem, o cheesecake deve ser levado ao frigorífico por algumas horas para ganhar firmeza. 

 

RELACIONADOS
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Vai querer repetir: esta receita de mousse de manga é ideal para os dias de calor
Fã de massas cremosas? Experimente esta receita com tomate e farinheira (não se vai arrepender)
Esta limonada é a nossa favorita (leva limas em vez de limões). Espreite a receita
Morango do amor: a receita do doce viral do momento
Mais Vistos
00:06:58
Dois às 10
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»
tvi
00:05:12
Big Brother
Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado
tvi
00:07:02
Big Brother
Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»
tvi
00:02:45
Big Brother
Ambiente volta a azedar: Jéssica Vieira sente-se excluída e clima aquece com comentário sobre Catarina Miranda
tvi
Destaques IOL
Dicas
Manchas queimadas na placa de indução: uma pastilha da máquina da loiça resolveu
Cheesecake
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância
Fábio Belo
OPINIÃO I Miranda salva, mas já sem brilho de estrela
Loiça
Estes 5 gestos acabaram com a desilusão da loiça mal lavada no fim de cada ciclo
Mais Lidas
Previsões tempo
Descida das temperaturas tem os dias contados
cnn
Transferências
Presidente do Levante admite negociações com o Benfica por Carlos Álvarez
maisfutebol
Liga
Lista de inscritos da Liga: Fábio Cardoso inscrito pelo FC Porto
maisfutebol
Ursula von der Leyen
Aterragem de avião onde seguia Ursula von der Leyen afetada por alegada interferência russa no GPS
cnn
Sporting
OFICIAL: Ioannidis é reforço do Sporting
maisfutebol
Dois às 10
Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»
tvi