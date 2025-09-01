Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância

Há sabores que nunca passam de moda e a bolacha Maria é, sem dúvida, um deles. Com o seu toque nostálgico, é a base perfeita para sobremesas que sabem a casa e a memórias felizes.
Desta vez, o destaque vai para um cheesecake de bolacha Maria e café (ou cevada), partilhado pela criadora de conteúdos Alexandra Vieira, que promete conquistar miúdos e graúdos.
Ingredientes:
Para a base:
- 200 g de bolacha Maria triturada
- 80 g de óleo de coco ou manteiga derretida
Para o recheio:
- 500 g de queijo creme light
- 250 g de iogurte grego natural ligeiro
- 2 ovos
- Adoçante a gosto (Alexandra recomenda cerca de 60 g de xilitol)
- 75 g de bolacha Maria triturada (em alternativa, pode usar 50-60 g de farinha de aveia com sabor a bolacha Maria)
- 2 colheres de sopa de café solúvel ou cevada (foi esta a escolha da criadora)
Preparação:
- Começa por triturar 200 g de bolacha Maria e adicionar 80 g de óleo de coco ou manteiga derretida. Verte a mistura para uma forma de 20 cm e pressiona bem, formando a base.
- Num outro recipiente, junta o queijo creme, os 2 ovos, o iogurte, o adoçante, a bolacha Maria triturada e a cevada (ou café solúvel). Bate muito bem até obter um creme homogéneo.
- De seguida, verte o recheio para a forma e levamos ao forno, a 160 ºC, durante cerca de 50 minutos.
- Depois de arrefecer bem, o cheesecake deve ser levado ao frigorífico por algumas horas para ganhar firmeza.