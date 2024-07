Sobremesa tropical: o delicioso cheesecake de maracujá ideal para os dias quentes

Vai ter pessoas em casa e quer preparar uma sobremesa? Este delicioso cheesecake de maracujá é a sobremesa ideal para os dias quentes de verão e, prometemos, vai agradar a todos os que estão à mesa. A receita foi partilhada pelo pasteleiro Paulo Rocha que conta com mais de 380 mil seguidores na sua conta de TikTok.

Cheesecake de maracujá

Ingredientes:

Base:

225g bolacha Maria

130g manteiga derretida

Recheio:

400g queijo creme Filadélfia

397g leite condensado

250g polpa de maracujá sem sementes

Sumo de 1 limão pequeno

15g gelatina neutra em pó + 100ml água quente

500ml natas (bem frias)

Cobertura:

250ml polpa de maracujá com sementes

1 colher de sopa de açúcar ou adoçante xilitol

5g gelatina neutra em pó + 25ml água quente

Preparação:

Para a base do cheesecake, triture bolachas Maria até obter uma textura fina e misture bem com manteiga derretida. Pressione esta mistura no fundo de uma forma de aro removível forrada com papel vegetal e reserve no frigorífico.

Para o recheio, numa tigela grande, misture queijo creme Filadélfia, leite condensado, polpa de maracujá sem sementes e sumo de limão até obter um creme homogéneo. Noutra tigela, bata natas até ficarem cremosas. Dissolva gelatina neutra em pó em água quente e adicione à mistura de maracujá. Incorpore delicadamente às natas batidas e verta sobre a base de bolacha. Alise a superfície e leve ao frigorífico por pelo menos uma hora.

Para a cobertura, misture polpa de maracujá com sementes, açúcar ou adoçante xilitol e gelatina neutra em pó dissolvida em água quente. Verta cuidadosamente sobre o cheesecake já firme e leve novamente ao frigorífico por aproximadamente 4 horas.

Após esse tempo, desenforme cuidadosamente o cheesecake e sirva fresco. Aproveite esta delícia!

Veja o vídeo de Paulo Rocha: