Médico desaconselha prática que ficou viral no TikTok para evitar o cheiro a transpiração

Uma nova tendência está a circular no TikTok, promovida por influencers que garantem uma solução infalível para eliminar o cheiro a transpiração ao longo do dia. A dica consiste em aplicar álcool etílico diretamente nas axilas antes do desodorizante, com a promessa de maior eficácia na neutralização do odor. No entanto, os profissionais de saúde não veem com bons olhos esta prática, que pode trazer mais problemas do que benefícios.

Contactado pelo IOL, o médico de Medicina Geral e Familiar André Ribeiro desaconselha totalmente esta abordagem. "Não recomendo em nenhuma situação, com ou sem desodorizante. O álcool etílico seca e irrita a pele. Não tem qualquer vantagem", assegura o especialista.

A aplicação de álcool diretamente na pele pode comprometer a barreira cutânea, podendo levar a secura, irritações, vermelhidão, descamação e até a um aumento da sensibilidade. Além disso, o uso frequente pode predispor a pele a infeções, uma vez que elimina não apenas bactérias indesejadas, mas também as que fazem parte da flora natural da pele e que ajudam a protegê-la.

Para quem pretende controlar o cheiro a transpiração de forma eficaz e segura, deve consultar o seu médico ou farmacêutico para que seja recomendado um desodorizante ou antitranspirante adequado ao tipo de pele.