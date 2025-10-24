Facebook Instagram
Lifestyle

Chickinho anuncia Smash Burger de Frango durante evento (e se não puder ir, pode encomendar)

Vai ser num evento dedicado a smash burgers que o famoso Chickinho vai apresentar o seu smash burger de frango
IOL
Hoje às 17:04
Smash Burger de Frango
Smash Burger de Frango
Foto: divulgação
Air fryer com ecrã digital a menos de 50 euros? Sim! Consome muito menos energia que um forno

O Chickinho aderiu à febre dos smash burgers e não podíamos estar mais entusiasmados. Fãs de frango assado, esta é mesmo daquelas propostas que não podem ser contornadas. Este hambúrguer de frango vai até ter direito a apresentação oficial no “Smash Invasion”, um evento gastronómico e cultural que vai ter lugar no LX Factory, em Lisboa.

A iniciativa, que contará também com a presença do Buco, restaurante de smash burgers da Ericeira, vai acontecer na próxima sexta-feira, 31 de outubro, entre as 18h e as 24h. Se ainda não provou um smash, esta é a oportunidade perfeita para perceber porque tem sido uma loucura.

E a estrela deste evento vai mesmo ser o Smash Burger de Frango - confecionado com frango do campo -, uma proposta inédita em Portugal que reflete a aposta do Chickinho na inovação e na qualidade dos ingredientes. “Estamos muito entusiasmados com esta criação e com este evento, que nos permite mostrar o potencial do frango num formato como o smash burger”, disse Francisco Castelo Branco, sócio do Chickinho.

Mas a “Smash Invasion” vai muito além da gastronomia. Os visitantes poderão fazer tatuagens gratuitas inspiradas no tema da invasão extraterrestre, dançar ao som do DJ set de Luís Bordalo e refrescar-se com as organic fruit sodas da Why Not, uma parceria criada especialmente para esta noite. Além disso, haverá outras surpresas, como ofertas de smash burgers, bebidas, merchandising exclusivo do evento e prémios especiais.

Para quem não pode ir, a estrela da noite pode ser encomendada para casa

Os smash burgers do Chickinho e do Buco estarão disponíveis numa loja exclusiva na Glovo durante o evento, permitindo que todos possam fazer parte da experiência, mesmo à distância. “Queremos que esta noite seja especial e diferente daquilo a que os nossos clientes estão habituados: com música, arte, bebida e, claro, muito sabor. A parceria com o Buco é uma oportunidade de explorar novas ideias e surpreender os nossos clientes com algo inesperado e divertido”, adiantou Francisco Castelo Branco.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chickinho (@chickinho.pt)

RELACIONADOS
Air fryer com ecrã digital a menos de 50 euros? Sim! Consome muito menos energia que um forno
“A carne fica digna de restaurante”. Esta panela custa menos de 50 euros e faz guisados maravilhosos
Hambúrguer de grão: a opção vegetariana saudável que os miúdos vão gostar
Hambúrgueres de atum: nunca foi tão fácil impressionar lá em casa (aprenda também!)
Mais Vistos
Sporting
Homenagem do Sporting aos adeptos
maisfutebol
00:01:29
Secret Story
Sanção em direto: Bruna perde 1000€ e responde à Voz
tvi
00:04:32
Dois às 10
Filho de Isabel Figueira e César Peixoto surpreende a mãe
tvi
00:00:54
Secret Story
Sandro quer juntar Liliana e Zé? Lídia conta tudo em direto
tvi
Destaques IOL
Celebridade
Lembra-se de Susan Boyle? Reapareceu nos últimos dias e é impressionante como está diferente
Tragédia
Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok
Portugal
Há duas experiências portuguesas no top 20 das melhores do mundo do TripAdvisor
Dicas
Como limpar o forno sem esfregar e deixá-lo como novo
Mais Lidas
Famosos
Após disparar contra Susana Gravato, filho tocou no corpo... e fez duas coisas impressionantes!
selfie
Margarida corceiro
É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras
Famosos
Reviravolta? Interrogatório a filho de Susana Gravato dá origem a nova suspeita
selfie
Susana gravato
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
Noélia Pereira
Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother
Tragédia
Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok