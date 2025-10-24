Chickinho anuncia Smash Burger de Frango durante evento (e se não puder ir, pode encomendar)

O Chickinho aderiu à febre dos smash burgers e não podíamos estar mais entusiasmados. Fãs de frango assado, esta é mesmo daquelas propostas que não podem ser contornadas. Este hambúrguer de frango vai até ter direito a apresentação oficial no “Smash Invasion”, um evento gastronómico e cultural que vai ter lugar no LX Factory, em Lisboa.

A iniciativa, que contará também com a presença do Buco, restaurante de smash burgers da Ericeira, vai acontecer na próxima sexta-feira, 31 de outubro, entre as 18h e as 24h. Se ainda não provou um smash, esta é a oportunidade perfeita para perceber porque tem sido uma loucura.

E a estrela deste evento vai mesmo ser o Smash Burger de Frango - confecionado com frango do campo -, uma proposta inédita em Portugal que reflete a aposta do Chickinho na inovação e na qualidade dos ingredientes. “Estamos muito entusiasmados com esta criação e com este evento, que nos permite mostrar o potencial do frango num formato como o smash burger”, disse Francisco Castelo Branco, sócio do Chickinho.

Mas a “Smash Invasion” vai muito além da gastronomia. Os visitantes poderão fazer tatuagens gratuitas inspiradas no tema da invasão extraterrestre, dançar ao som do DJ set de Luís Bordalo e refrescar-se com as organic fruit sodas da Why Not, uma parceria criada especialmente para esta noite. Além disso, haverá outras surpresas, como ofertas de smash burgers, bebidas, merchandising exclusivo do evento e prémios especiais.

Para quem não pode ir, a estrela da noite pode ser encomendada para casa

Os smash burgers do Chickinho e do Buco estarão disponíveis numa loja exclusiva na Glovo durante o evento, permitindo que todos possam fazer parte da experiência, mesmo à distância. “Queremos que esta noite seja especial e diferente daquilo a que os nossos clientes estão habituados: com música, arte, bebida e, claro, muito sabor. A parceria com o Buco é uma oportunidade de explorar novas ideias e surpreender os nossos clientes com algo inesperado e divertido”, adiantou Francisco Castelo Branco.