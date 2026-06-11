Da Kika Cerqueira Gomes à Hailey Bieber, toda a gente está a usar estes chinelos este verão

A equipa do IOL está rendida. Estes chinelos de tacão apareceram em todo o lado quase sem darmos conta e, de repente, já não conseguimos imaginar o verão sem eles. Têm qualquer coisa de clássico que remete para a estética dos anos 90 mas que se sente completamente atual, e esse equilíbrio é precisamente o que os torna tão difíceis de largar. São elegantes sem esforço, frescos sem abdicar de estilo e funcionam com quase tudo o que está no armário.

Não somos as únicas. Hailey Bieber já os usa há meses e Kika Cerqueira Gomes mostrou os seus nas redes sociais sem que ninguém ficasse indiferente. É esse o poder deste calçado: fica bem em todo o lado e em todo o tipo de looks, dos mais casuais aos mais compostos. A Stradivarius tem-nos, a Mango tem-nos, as marcas independentes têm-nos e os preços vão dos mais acessíveis aos mais premium. Percorra a galeria e descubra os nossos favoritos de lojas e preços diferentes para encontrar o par que faz mesmo sentido para si.