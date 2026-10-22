A América rendeu-se aos chinelos de reflexologia que podem ajudar quem tem fascite plantar

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Fascite plantar: o que é, porque acontece e um produto que pode ajudar a aliviar a dor

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Basta abrir o Instagram para dar de caras com eles. Quem segue criadores de conteúdo que falem de rotinas de bem-estar, truques para desinchar ou formas de sentir menos dor no corpo já os viu de certeza, vídeo atrás de vídeo. São chinelos de reflexologia (ou de acupressão) com botões de massagem por toda a sola. Nos Estados Unidos são a loucura do momento, sobretudo entre quem tem fascite plantar e procura aliviar o desconforto nos pés.

Uma das criadoras de conteúdo que os mostrou é Lexi Pratt, que tem mais de 87 mil seguidores no Instagram. Diz ter sempre lutado contra a fascite plantar, além de ter pés de arco alto e largos, com muitas dores ao fim de um dia em pé. Todos os dias massaja os pés com uma bola e, quando encontrou este produto, teve de o experimentar. Garante que não é uma publicação paga, que o fez apenas por curiosidade, e o veredito foi entusiasta: diz que adorou a experiência e que gosta da pressão intensa dos botões. No vídeo, mostra a sola do pé cheia de marcas vermelhas depois de usar os chinelos.

O modelo que aparece no vídeo tem uma base preta com botões de massagem arredondados em tom cinzento-claro, alguns deles vermelhos, e uma tira larga às riscas que prende o pé.

Na Amazon Espanha, encontra-se um modelo muito semelhante, com os tamanhos disponíveis em vendedores diferentes. Por isso, os links ficam separados por número:

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Também Elizabeth, que tem mais de 15 mil seguidores no Instagram, os incluiu num vídeo em que reúne as ferramentas e técnicas que usa para desinchar. Os chinelos da criadora de conteúdo têm uma base de madeira coberta de pedras polidas em tons de bege, castanho, cinzento e preto, com uma tira preta, e aparecem ao lado de outros truques.

Na Amazon Espanha, encontra-se também um modelo de pedras semelhante, no tamanho 43 e 44.

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