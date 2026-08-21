Fascite plantar: estes chinelos ortopédicos com desconto vão transformar as suas caminhadas

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Fascite plantar: o que é, porque acontece e um produto que pode ajudar a aliviar a dor

Quem sofre de fascite plantar sabe que a escolha do calçado certo faz toda a diferença, sobretudo no verão, quando sandálias e chinelos sem qualquer apoio costumam agravar a dor. Estes chinelos ortopédicos da COFACE foram pensados precisamente para colmatar essa falha, com mais de 14.800 avaliações e uma média de 4,2 estrelas na Amazon. Atualmente com 23% de desconto, o preço caiu dos 33,53€ para 25,92€.

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Suporte para o arco do pé em cada passo

O que distingue este modelo de um chinelo comum é a sola grossa com suporte para o arco do pé, pensada especificamente para reduzir a dor no calcanhar associada à fascite plantar. A palmilha é feita com espuma viscoelástica e amortecimento em EVA, o que ajuda a absorver o impacto a cada passo e a tornar a caminhada mais confortável, mesmo ao fim de várias horas de uso.

Uma utilizadora conta que usou estes chinelos durante uma semana inteira de férias, em terrenos irregulares, sem sentir qualquer dor nos pés, destacando que a sola é macia e amortece bem o impacto, sendo perfeitos para quem tem problemas de fascite. Outra compradora refere que teve de trocar de calçado por causa da fascite plantar, que não lhe dava tréguas com nenhum outro modelo, e que desde então usa exclusivamente estes chinelos. Acrescenta ainda que, depois de uma lavagem, ficaram como novos, e destaca o bom suporte no arco plantar, sentindo o amortecimento a cada passo e a sola muito macia.

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Pensados para o dia a dia e para a praia

Com a parte superior em pele vegana e um design mais elegante do que o habitual em calçado ortopédico, estes chinelos servem tanto para uso diário como para dias de praia ou piscina. A sola em borracha oferece boa aderência antiderrapante, o que reduz o risco de escorregar em pavimentos molhados, seja no duche, na piscina ou na areia.

Conforto sem abdicar do estilo

Disponíveis em vários tons, do branco ao preto, passando por castanho e azul-marinho, estes chinelos estão disponíveis do tamanho 36 ao 43. A taloneira em forma de concha ajuda a estabilizar o pé ao caminhar, um pormenor particularmente valorizado por quem passa muitas horas em pé ou sente desconforto ao final do dia.

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