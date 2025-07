Chinelos tipo Birkenstock estão a chegar ao Aldi e custam menos de 5 euros

Se há acessório que grita "verão" com todas as letras, são os chinelos e não há pés do momento que não tenha uns deste modelo popularizado pela marca Birkenstock. Mas, para quem a insígnia alemã está muito fora do orçamento, estão para chegar estes modelos práticos, leves e acessíveis aos supermercados Aldi.

A partir de quarta-feira, 30 de julho, o Aldi vai ter à venda estes chinelos por apenas 4,99 euros prometem conquistar lugar em muitos pés neste verão.

À primeira vista, lembram os famosos Birkenstock, mas numa versão mais leve, mais descontraída e, acima de tudo, mais acessível. Estão disponíveis em tamanhos de senhora (37-40) e homem (41-44), com um design minimalista e moderno que combina tanto com calções como com fatos de banho ou vestidos fluídos.

Mas não é só uma questão de estilo: estes chinelos são feitos em plástico, o que os torna ideais para a praia, piscina ou até para ter sempre à porta de casa. Secam num instante, limpam-se com facilidade e aguentam bem a correria dos dias quentes.

Além disso, encaixam perfeitamente numa das grandes tendências deste verão: o regresso dos básicos reinventados. Aqueles clássicos que nunca saem verdadeiramente de moda, mas que este ano ganham novo destaque — com cores neutras, formas ergonómicas e um toque funcional.

Atenção, no entanto: como se trata de um artigo de ação, a disponibilidade é limitada e, por isso, pode esgotar rapidamente. Vale a pena estar atento na próxima ida ao supermercado.