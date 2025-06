Do clássico ao moderno: 10 chinelos tipo Birkenstock da Amazon para arrasar neste verão

Este artigo pode conter links afiliados*

Optar por chinelos tipo Birkenstock, com solas anatómicas, materiais de qualidade e designs versáteis, pode fazer toda a diferença no bem-estar dos seus pés. Selecionámos oito modelos entre os 16€ e os 50€, todos pensados para proporcionar conforto duradouro e estilo descontraído.

Percorra a galeria que preparámos para si e descubra desde modelos clássicos de duas fivelas a opções mais modernas com separador de dedos, em cores neutras ou mais ousadas. Nesta seleção encontra sugestões para todos os gostos, e neste artigo explicamos o que torna cada um especial.

1. Chinelos planos casuais separador de dedos — 16€

O modelo mais acessível da seleção, disponível em verde e outras cores. Design minimalista com separador de dedos, ideal para quem procura simplicidade e frescura. Perfeito para usar na piscina, praia ou em casa.

2. Dr. Brinkmann chinelos para homem — 25€

Modelo clássico da reconhecida marca alemã, disponível em várias cores incluindo cinza, azul e castanho. Fabricado com materiais sintéticos de qualidade e sola Kurzschaft, oferece o conforto tradicional dos tamancos europeus. Uma escolha elegante e duradoura para quem aprecia design atemporal.

3. PERLETTI sandálias de mulher— 23€

Elegantes sandálias em castanho com outras cores disponíveis. Design sofisticado com ponta descoberta, perfeitas para quem procura um modelo mais feminino sem abdicar do conforto. Ideais para passeios urbanos ou momentos de lazer.

4. Hitmars sandálias com dupla fivela — 26€

Modelo clássico com duas fivelas ajustáveis, disponível em castanho, preto e outras cores. Design intemporal que combina funcionalidade e estilo, com palmilha anatómica que se adapta ao pé. Uma escolha segura e versátil para qualquer ocasião.

5. Chinelos de pele sintética — 26€

Chinelos de pele sintética com separador de dedos, disponíveis em várias cores incluindo castanho e preto. Design masculino e robusto, com sola resistente e confortável. Ideais para quem valoriza durabilidade e estilo clássico.

6. Zaxunai chinelos com separador de dedos — 26€

Modelo unissexo com palmilha de cortiça e design minimalista, disponível em várias tonalidades. Apresenta separador de dedos confortável e sola antiderrapante. Uma opção leve e fresca, perfeita para os dias mais quentes.

7. GONKOS chinelos de pele com fivelas — 49€

Sandálias premium em rosa metálico com outras cores disponíveis. Fabricadas com pele autêntica e cortiça natural, apresentam fivelas ajustáveis e acabamentos de qualidade superior. Para quem não dispensa materiais nobres e design diferenciado.

8. NENIC chinelos de couro — 50€

O modelo mais premium desta seleção, em laranja com várias outras cores. Fabricado 100% em pele genuína com palmilha BIO de cortiça natural. Design elegante com duas fivelas e sola de 15mm, representando o máximo em conforto e qualidade.

9. PERLETTI chinelos fechados com fivelas — 23€

Chinelos fechados de marca italiana, disponíveis em castanho e outras cores. Design clássico tipo "mule" com duas fivelas ajustáveis e palmilha de couro autêntico que oferece suporte superior. Fabricados com espuma acetinada e materiais de qualidade são ideais para quem procura conforto prolongado e estilo atemporal.

10. ARRIGO BELLO chinelos masculinos — 35€

Chinelos para homem em pele com sola antiderrapante, disponíveis em preto, castanho e outras cores metálicas. Design moderno e robusto com sola EVA emborrachada e fivela ajustável, perfeitos para uso exterior. Combinam funcionalidade e estilo contemporâneo, ideais para quem valoriza versatilidade e durabilidade.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.