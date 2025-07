Esqueça as Havaianas: estes chinelos anatómicos que absorvem o impacto estão 60% mais baratos

Este artigo pode conter links afiliados*

Para quem procura chinelos que não sejam apenas leves e bonitos, mas também capazes de oferecer verdadeiro suporte ao pé, estes FitFlop Iqushion são uma surpresa agradável. Com uma entressola ergonómica que absorve o impacto ao caminhar e um arco contornado integrado, são ideais para quem passa muitas horas em pé ou procura evitar dores nas articulações. Como referiu uma cliente, “o médico recomendou-me que evitasse calçado plano e, nesse sentido, estas sandálias resolvem o problema estupendamente”. Estão disponíveis em vários tamanhos e cores neutras, como branco, areia e bege, e contam com uma sola antiderrapante, perfeita para quem não quer escorregar junto à piscina.

Com mais de 14 mil avaliações e uma média de 4,4 estrelas, o modelo conquistou utilizadores em toda a Europa, incluindo quem já não prescinde: “Usei muitas marcas e nenhuma com a comodidade deste modelo — são o meu 3.º par e certamente continuarei a comprá-los”. Leves e práticos, estes chinelos são feitos em borracha de qualidade, e distinguem-se pela combinação entre resistência, conforto e estética. Uma cliente destacou que “são os chinelos mais cómodos que tive em muitos anos, não se deformam nem se partem”, e elogiou ainda o reforço no calcanhar que melhora o apoio.

O melhor? Estão com 59% de desconto para membros Prime, passando de 32,25 € para 13,15 €. Uma utilizadora foi direta ao ponto: “Excelentes como sempre, mais baratas do que no próprio site e chegaram no dia seguinte”. Para quem procura chinelos que cuidam dos pés, esta pode ser uma das melhores compras deste verão.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.