Esqueça o chocolate do Dubai. Agora é isto que todos querem provar

Quando pensávamos que o chocolate do Dubai tinha conquistado todas as atenções nas redes sociais, eis que surge um novo fenómeno que está a deixar os entusiastas de gastronomia de todo o mundo rendidos. O "Angel Hair" (Cabelo de Anjo em português) está a conquistar a internet com a sua aparência única rosa e textura surpreendente. Esta barra chocolate oferece uma experiência sensorial completa com uma combinação de sabores e texturas que, segundo o The Sun, muitos consideram superior ao famoso chocolate do Dubai.

A magia deste chocolate começa pelo seu aspeto inconfundível. A sua textura única deve-se ao pişmaniye, um doce turco tradicional menos açucarado que o algodão doce comum. O interior rosa "cabeludo" esconde ainda uma surpresa especial: contém o próprio chocolate do Dubai no seu recheio, como revelou o criador de conteúdo britânico Carmie Sellitto.

Quanto ao sabor, o "Angel Hair" apresenta uma mistura irresistível. O creme de pistácio combina-se com suaves toques de baunilha, romã e framboesa, criando um aroma que tem encantado quem o prova. O TikToker não poupou elogios: "Nunca experimentei um chocolate assim" e classificou-o como "o melhor chocolate que já provei na minha vida", atribuindo-lhe um "sólido 10 em 10".

Para os curiosos que querem experimentar esta nova tendência, o "Angel Hair" está disponível na Amazon. Enquanto o chocolate do Dubai mantém a sua popularidade, este novo doce está a ganhar admiradores rapidamente. O fenómeno das tendências de chocolate nas redes sociais continua a surpreender, e apenas o tempo dirá qual será a próxima sensação.

