Não é chocolate nem creme de pistácio, mas é do Dubai e vai querer provar de certeza

Todos falam do chocolate do Dubai, mas este novo doce está a conquistar o TikTok

Do Dubai para a sua mesa: as delícias que conquistaram o mundo

Só quem vive numa caverna sem internet e não tem contacto humano é que ainda não ouviu falar no chocolate do Dubai. Toda a gente quer provar, tanto que sempre que estão disponíveis nos supermercados como o Lidl ou Pingo Doce, esgotam em poucas horas. A procura é tão elevada que na plataforma Vinted, tradicionalmente dedicada a artigos em segunda mão, há quem venda tabletes de chocolate por valores próximos dos 100 euros.

Para além das tabletes, as pessoas começaram a comprar o creme de pistácio com o mesmo entusiasmo. E agora o Lidl surpreende com mais uma novidade que promete causar igual furor: o licor de chocolate do Dubai. Esta bebida cremosa de tom acastanhado já está à venda por 8,99 euros, numa garrafa de 50 cl ideal para quem quer continuar a experiência do chocolate do Dubai, mas em versão líquida.

Chocolate do Dubai: onde encontrar sem enfrentar filas

Se ainda não teve oportunidade de experimentar o chocolate do Dubai e não tem paciência para filas intermináveis do supermercado, saiba que o pode adquirir sem sair de casa e sem pagar uma quantia exorbitante de dinheiro na Vinted. A Amazon tem disponível várias opções, incluindo o chocolate da marca que iniciou esta tendência.

Madame Chéri: o sabor original que criou a tendência

A Madame Chéri conquistou paladares em todo o mundo com a sua criação inovadora, fabricada pela Fix Dessert Chocolatier. Este não é um simples chocolate - é uma experiência sensorial completa. A magia acontece na combinação entre o exterior crocante e o generoso recheio de pistácio que representa 45% do produto. A textura sedosa do creme de pistácio encontra-se com os fios delicados da massa Kadayif, criando camadas de sabor e textura. Este chocolate reinventou uma sobremesa tradicional do Médio Oriente, transformando-a numa versão portátil e ainda mais viciante.

O mais vendido da Amazon Espanha

Com comentários como "delicioso", "muito bom" e "saboroso", este chocolate de 100g combina o melhor dos dois mundos: chocolate de leite por fora e um generoso recheio de pistácio no interior. O contraste entre a suavidade do chocolate, a cremosidade do pistácio e a textura exclusiva dos fios doces cria uma experiência sensorial que justifica todo o entusiasmo.

"Achei que era super bom", partilha um comprador satisfeito. Outro comenta: "O que importa saber é que este chocolate é maravilhoso❤️". Por 11,95€, esta tablete de 100g está disponível com entrega rápida.

Angel Hair - A nova sensação das redes sociais

Quando pensávamos que o chocolate do Dubai tinha conquistado todas as atenções, surge o "Angel Hair" (Cabelo de Anjo em português), que está a ganhar popularidade nas redes sociais. Com um aspeto inconfundível, o interior rosa "cabeludo" esconde uma surpresa: contém o próprio chocolate do Dubai no recheio. O creme de pistácio mistura-se com toques de baunilha, romã e framboesa, criando um aroma que tem encantado quem o prova. Um TikToker entusiasta classificou-o como "o melhor chocolate que já provei na minha vida" e atribuiu-lhe um "sólido 10 em 10".

