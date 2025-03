“Limitada a 5 unidades por cliente”: chocolate do Dubai chega a mais uma loja e é a 'loucura'

A cadeia de lojas Normal surpreendeu nesta manhã os seguidores ao anunciar a chegada do famoso chocolate do Dubai, o produto mais viral do momento nas redes sociais. Num post publicado no Instagram, a marca avisa: “A dica é só uma: Corre!!”. E este aviso imperativo não é de todo exagerado, já que os chocolates têm voado das prateleiras de todos os supermercados e lojas que os tiveram à venda.

Por isso mesmo, a Normal avisa que a venda será limitada a cinco unidades por cliente, para que chegue a mais entusiastas. No entanto, a disponibilidade pode variar consoante a entrega de mercadoria, estando prevista para hoje ou quarta-feira.

O anúncio está a gerar grande entusiasmo entre os seguidores da cadeia nórdica, que mostra mais uma vez que não passa ao lado de nenhuma tendência no TikTok . Com a popularidade deste chocolate em ascensão, é expectável que esgote rapidamente. Para quem deseja garantir o seu, a melhor recomendação é seguir o conselho da marca e apressar-se a espreitar a loja mais próxima.

Veja aqui a localização das lojas da Normal