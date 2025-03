Ainda não conseguiu provar o famoso chocolate do Dubai? Estes são os sítios onde pode comprar em Portugal

Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado

Sítios onde pode comprar o chocolate viral do Dubai em Portugal

Chocolate do Dubai viral : Este doce tem conquistado as redes sociais, com várias marcas a lançar versões próprias, graças ao seu aspeto único e sabor irresistível.

: Este doce tem conquistado as redes sociais, com várias marcas a lançar versões próprias, graças ao seu aspeto único e sabor irresistível. Bom aspeto : Recheado com pistácio, o chocolate não só conquista visualmente, mas também pelo sabor.

: Recheado com pistácio, o chocolate não só conquista visualmente, mas também pelo sabor. Já disponível em Portugal: Após a grande visibilidade conquistada pela influencer Maria Vehera, o chocolate chegou a Portugal e pode ser encontrado em lojas físicas e sites online.

Ainda não parou de ver vídeos do famoso chocolate do Dubai e está a contar os dias para provar? Tem sido uma verdadeira loucura nas redes sociais e várias marcas já estão a lançar as suas próprias versões.

O que torna este chocolate tão irresistível é o seu aspeto único, o que gerou uma verdadeira onda de curiosidade. Recheado com pistácio e com um toque crocante, este doce não só agrada aos olhos, mas também ao paladar, tornando-se uma experiência sensorial completa que tem encantado todos os que o provam. O sucesso foi tanto que a procura disparou.

O chocolate ganhou uma visibilidade mundial depois da criadora de conteúdos, Maria Vehera, partilhar um vídeo a prová-lo no TikTok em 2023, mas a sua criação original vem da Fix Dessert Chocolatier, uma marca dos Emirados Árabes Unidos, fundada por Sarah Hamouda, que o lançou pela primeira vez em 2021.

O melhor de tudo: já está disponível à venda em Portugal, tanto em várias lojas físicas como em sites online. Veja a galeria acima e saiba onde pode comprar!