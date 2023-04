Saiba por que deve passar a incluir chocolate no seu pequeno-almoço

Há excelentes notícias para os viciados em chocolate: um estudo recente concluiu que comer chocolate ao pequeno-almoço pode trazer benefícios para a saúde mental, sistema cardiovascular e metabolismo.

De acordo com o estudo, publicado na revista científica "Nutrients" e citado pelo site da Globo, o cacau tem cerca de 380 produtos químicos diferentes, entre os quais flavonoides, que são antioxidantes que ajudam a retardar o envelhecimento celular, melhoram a saúde cardiovascular e os níveis de colesterol, encontrados em vários produtos de origem vegetal (tal como o cacau).

Quanto mais amargo for o chocolate, mais cacau tem e menos açúcar contém, ou seja, é mais benéfico. A nutricionista Lara Natacci, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, explica à Globo que o chocolate de leite tem menos cacau e, por isso, uma menor quantidade de antioxidantes. “O ideal seria consumir chocolate com cacau a partir de 70%, mas no mercado atual, o chocolate é considerado intenso a partir de 51%”, explica.

A nutricionista recomenda começar com chocolate de 55% cacau, por exemplo, e ir aumentando gradualmente para habituar o paladar à intensidade do sabor. “Não é preciso gostar de chocolate com 90% de cacau”, adverte. “Foque-se nos 70%”, aconselha.