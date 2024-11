Aviso aos amantes de chocolate: neste fim-de-semana há uma feira imperdível

A vila de Grândola recebe, a partir de hoje e até ao próximo domingo, a Feira do Chocolate com um programa que inclui propostas tentadoras para o público, 'chefs' conceituados, esculturas, estátuas vivas, teatro de rua e concertos.

Para a edição deste ano daquela que é considerada a feira “mais doce” do litoral alentejano, o município de Grândola, no distrito de Setúbal, convidou vários 'chefs chocolatier' para partilharem com o público “a sua arte” e o “seu percurso de excelência”.

Além do chef chocolatier Daniel Gomes, “autor de “Glorius” o bombom mais caro do mundo”, irão passar pelo espaço do 'Showcooking' “mais seis conceituados 'chefs': Céu Carvalho, Paula Baluga Re Monteiro e a tripla Manuel Alexandre, Tony Salgado e Valdemar Onofre”, explicou, em comunicado, a autarquia.

Durante três dias, o certame, que se realiza no Parque de Feiras e Exposições de Grândola, conta com “mais de meia centena de expositores de venda e mostra” de produtos que têm “o chocolate como ingrediente principal” e uma das “mais conceituadas marcas no mundo dos bombons”.

Mas, no recinto, o público pode também encontrar “tasquinhas com pratos regionais, 'street food' e uma “ampliada área de lazer”, acrescentou.

Chocolates artesanais, bombons, espetadas de fruta e chocolate, bolos, licores, crepes e outras tentações à base de chocolate, produzidas de norte a sul do país, prometem fazer as delícias dos visitantes.

“As adegas que integram a APVCA [Associação de Produtores de Vinhos da Costa Alentejana] e a oferta de vinhos do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, que combinam com as delícias à base de chocolate”, são outros dos destaques desta edição.

O certame vai receber também a mestre 'chocolatier', Marlene Alexandre, que, ao longo dos três dias, vai mostrar ao público a sua “arte de trabalhar o chocolate” e “esculpir o megafone – imagem das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril em Grândola”, da autoria de André Carrilho.

Além da animação musical, com os concertos de Rosinha, esta sexta-feira, e do agrupamento musical Boca Doce, no sábado, haverá também animação itinerante em todo o recinto com teatro de rua, espetáculos circenses e de fogo, e ainda uma Oficina Criativa com atividades diárias para os mais novos.

À semelhança de anos anteriores, o programa da Feira de Chocolate inclui também “As Semanas Gastronómicas de Chocolate e São Martinho” nos restaurantes aderentes do concelho onde não faltam ementas dedicadas ao chocolate e às castanhas.